東京ヴェルディ株式会社及び一般社団法人東京ヴェルディクラブと『多様なスポーツを通じたスポーツ振興・地域活性化等に係る連携協定』締結

左から中村社長、古賀市長、栗田副社長

日野市は、令和8年2月5日（木）に東京ヴェルディ株式会社及び一般社団法人東京ヴェルディクラブと『多様なスポーツを通じたスポーツ振興・地域活性化等に係る連携協定』を締結しました。

本協定は、日野市民のスポーツに関する関心を深め、3者による相互連携と協働を推進し、

多様なスポーツを通じたスポーツの振興や地域の活性化を図ることを目的としています。

連携内容

- 多様なスポーツを通じたスポーツ振興に関すること- 多様なスポーツを通じた青少年の育成に寄与すること- 多様なスポーツを通じた障害者スポーツの推進に関すること- 日野市民の健康増進及び日野市における地域活性化、地域貢献等に関すること- その他、本協定の目的を達成するため、3者が必要と認めた事項