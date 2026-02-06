アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査「24時間ジム」ランキング 総合1位獲得に関するお知らせ

フィットイージー株式会社 当社は、オリコン株式会社（本社：東京都港区）（以下「オリコン」）が発表した「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査」の「24時間ジム」ランキングにおいて、総合第1位を獲得いたしましたので、お知らせいたします。

オリコン顧客満足度(R)調査は、実際にサービスを利用したユーザーのみを対象に、オリコンが第三者機関として独自に行う大規模なアンケート調査です。満足度の指標を情報化し、社会全体におけるサービスの質向上に寄与することを目的としています。

今回の調査において、当社は多くの利用者様から多角的な視点で高い評価をいただき、総合第1 位を獲得するに至りました。

この結果は、当社が推進する「アミューズメントフィットネスクラブ」という独自のビジネスモデルが、現代の多様な消費者ニーズに合致し、付加価値の高いサービスとして広く浸透した裏付けであると考えております。

◆調査の概要（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 24時間ジム）※調査結果の詳細は、オリコン顧客満足度(R)調査のウェブサイトよりご覧いただけます。

当社は今回の受賞を通過点と捉え、今後もアミューズメントフィットネスクラブの展開を通した、会員様にとってサードプレイスとなる空間の提供をさらに加速させてまいります。

絶えず変化するニーズを先取りした革新的なサービスの拡充に努めるとともに、積極的な店舗展開を通じてより多くの方々の健康増進に寄与し、中長期的な企業価値の最大化と持続的な成長を目指してまいります。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資 本 金：1,356,005,125円

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：256店舗 ※2026年2月6日現在

U R L：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/(https://fiteasy.jp/)（コーポレートサイト）