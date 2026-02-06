インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

国内外でヘルスケア業界のメディアの発行およびシンポジウム、トレードショーを主催するインフォーマ社は、2月25日から27日までの3日間、健康業界を代表するイベント「健康博覧会 ２０２６」の特別企画として、『ウェルビーイング』をテーマとした展示・セミナーを開催することを決定した。本企画は、企業や自治体、地域、団体などのあらゆる組織におけるウェルビーイングの取り組みを推進することを目的として開催される。

展示会では、健康経営やウェルビーイングを推進するための製品・サービスの体験やデモが展開される他、ウェルビーイング、健康長寿社会における施策をテーマとしたセミナー、出展社による製品・サービスのプレゼンテーションまで多彩なプログラムが行われる。

また、（一社）社会的健康戦略研究所ブースでは、『ウェルビーイングISOガイドライン』の認定取得に関する相談コーナーを設置されるなど、ウェルビーイングを推進する立場の方および製品・サービスのサプライヤーにとっても絶好のビジネスチャンスとなる。



開催概要

【名 称】 健康博覧会 2026 『ウェルビーイング特別企画』

【会 期】 2026年2月25日（水） -27日（金） 10:00-17:00

【主 催】 インフォーマ マーケッツ ジャパン（株）

【協 力】 （一社）社会的健康戦略研究所

【入 場】 無料・事前登録制

＜ウェルビーイング企画 公式サイト＞

https://www.this.ne.jp/wellbeing_hwj2026/

＜健康博覧会 公式サイト＞

https://www.this.ne.jp/

＜協賛メディア＞

HealthTechWatch、Health Biz Watch、月刊総務オンライン

来場対象者

●企業（ウェルビーイング、健康経営部門、総務・人事、営業・販売、工場、他各部門）

●自治体、地域団体

●団体、チーム（文化、スポーツ系など）

●健康・フィットネス関連施設

●小売・流通（店舗におけるお客様サービス、自社内における取り組み）

●ウェルビーイング関連製品・サービスのサプライヤー

注目のセミナープログラム 【無料・事前登録制】

【S-13】 2月25日(水) 12:20～13:00

『Longevity（健康長寿）時代のテクノロジー活用』

ASAGI Labs Ventures（同）マネージング・パートナー

BAIOX（株） Co-CEO インダストリアルドライブ（同） CEO 増井 慶太 氏

【S-33】 2月27日(金) 12:30～13:30

『国際標準に則った「ウェルビーイング向上活動」 認定制度の取得者発表』

（一社）社会的健康戦略研究所 理事 植田 順 氏