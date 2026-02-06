インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

国内外でヘルスケア業界のメディアの発行およびシンポジウム、トレードショーを主催するインフォーマ社は、2月25日から27日までの3日間、健康業界を代表するイベント「健康博覧会　２０２６」の特別企画として、『ウェルビーイング』をテーマとした展示・セミナーを開催することを決定した。本企画は、企業や自治体、地域、団体などのあらゆる組織におけるウェルビーイングの取り組みを推進することを目的として開催される。


展示会では、健康経営やウェルビーイングを推進するための製品・サービスの体験やデモが展開される他、ウェルビーイング、健康長寿社会における施策をテーマとしたセミナー、出展社による製品・サービスのプレゼンテーションまで多彩なプログラムが行われる。


また、（一社）社会的健康戦略研究所ブースでは、『ウェルビーイングISOガイドライン』の認定取得に関する相談コーナーを設置されるなど、ウェルビーイングを推進する立場の方および製品・サービスのサプライヤーにとっても絶好のビジネスチャンスとなる。

開催概要


【名　称】 健康博覧会 2026　　『ウェルビーイング特別企画』


【会　期】 2026年2月25日（水） -27日（金）　 10:00-17:00　　


【主　催】 インフォーマ マーケッツ ジャパン（株）　


【協　力】　（一社）社会的健康戦略研究所


【入　場】　無料・事前登録制




＜ウェルビーイング企画　公式サイト＞　


https://www.this.ne.jp/wellbeing_hwj2026/




＜健康博覧会　公式サイト＞


https://www.this.ne.jp/




＜協賛メディア＞　


HealthTechWatch、Health Biz Watch、月刊総務オンライン


来場対象者


●企業（ウェルビーイング、健康経営部門、総務・人事、営業・販売、工場、他各部門）


●自治体、地域団体


●団体、チーム（文化、スポーツ系など）


●健康・フィットネス関連施設


●小売・流通（店舗におけるお客様サービス、自社内における取り組み）


●ウェルビーイング関連製品・サービスのサプライヤー




注目のセミナープログラム　【無料・事前登録制】


【S-13】　2月25日(水)　12:20～13:00




『Longevity（健康長寿）時代のテクノロジー活用』




ASAGI Labs Ventures（同）マネージング・パートナー


BAIOX（株）　Co-CEO　　インダストリアルドライブ（同）　CEO　　増井 慶太　氏




【S-33】　2月27日(金)　　12:30～13:30




『国際標準に則った「ウェルビーイング向上活動」　認定制度の取得者発表』




（一社）社会的健康戦略研究所　　理事　　植田 順　氏