寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が登場。待望の新ネタ！？「たこ」と「しめさば」が仲間入り。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「千値練」より、『寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3　8個入りBOX』を、現在ご案内中です。



■寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3　8個入りBOX




【製品情報】


□参考価格：7,040円(税込)


□発売日：2026年6月予定


□ブランド：千値練


【1BOX】8個入り


【スケール】1/1


【サイズ】頭頂高：約70mm、全長：約70～75mm


【素材】ATBC-PVC



【ラインナップ】


・ラブリーまぐろ


・ラブリーえび


・ぶらっくたいがー


・たまご 涙わさび付き


・たこ


・たこわさ


・しめさば


・しめさば わさび付き


・シークレット2種



全8種+シークレット2種よりランダムに封入。



フィニッシャー：株式会社Sunny DaY


老若男女みんな寿司に夢中！


スシエルエーの立体仲間としては初登場のシズル感溢れる『たこ』


そして、2025年にソフビフィギュアでも発売した『しめさば』


コチラ2つの新ネタを追加して・・・


寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が受注開始！



1/1スケール(リアル寿司サイズ)に拘り、全高約70mmで商品化。


回転寿司皿(別売)でのディスプレイは相性が抜群！


ラインナップはラブリーまぐろ or シークレットまぐろ、ラブリーえび or シークレットえび、ぶらっくたいがー、たまご(涙わさび付き)、更に「たこ(+わさび付き)」と「しめさば(+わさび付き)」、合計全10種類！



※画像は実際の商品とは異なる場合があります。



(C) SUSHI-L.A.



