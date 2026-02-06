寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が登場。待望の新ネタ！？「たこ」と「しめさば」が仲間入り。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「千値練」より、『寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3 8個入りBOX』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3 8個入りBOX(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04749941&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

■寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3 8個入りBOX

【製品情報】

□参考価格：7,040円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：千値練

【1BOX】8個入り

【スケール】1/1

【サイズ】頭頂高：約70mm、全長：約70～75mm

【素材】ATBC-PVC

【ラインナップ】

・ラブリーまぐろ

・ラブリーえび

・ぶらっくたいがー

・たまご 涙わさび付き

・たこ

・たこわさ

・しめさば

・しめさば わさび付き

・シークレット2種

全8種+シークレット2種よりランダムに封入。

フィニッシャー：株式会社Sunny DaY

開発協力：ナカオテッペイ

老若男女みんな寿司に夢中！

スシエルエーの立体仲間としては初登場のシズル感溢れる『たこ』

そして、2025年にソフビフィギュアでも発売した『しめさば』

コチラ2つの新ネタを追加して・・・

寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が受注開始！

1/1スケール(リアル寿司サイズ)に拘り、全高約70mmで商品化。

回転寿司皿(別売)でのディスプレイは相性が抜群！

ラインナップはラブリーまぐろ or シークレットまぐろ、ラブリーえび or シークレットえび、ぶらっくたいがー、たまご(涙わさび付き)、更に「たこ(+わさび付き)」と「しめさば(+わさび付き)」、合計全10種類！

※画像は実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) SUSHI-L.A.

