寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が登場。待望の新ネタ！？「たこ」と「しめさば」が仲間入り。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「千値練」より、『寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3 8個入りBOX』を、現在ご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■寿司怪獣 スシエルエー リアル寿司サイズ フィギュアコレクション3 8個入りBOX
【製品情報】
□参考価格：7,040円(税込)
□発売日：2026年6月予定
□ブランド：千値練
【1BOX】8個入り
【スケール】1/1
【サイズ】頭頂高：約70mm、全長：約70～75mm
【素材】ATBC-PVC
【ラインナップ】
・ラブリーまぐろ
・ラブリーえび
・ぶらっくたいがー
・たまご 涙わさび付き
・たこ
・たこわさ
・しめさば
・しめさば わさび付き
・シークレット2種
全8種+シークレット2種よりランダムに封入。
フィニッシャー：株式会社Sunny DaY
開発協力：ナカオテッペイ
老若男女みんな寿司に夢中！
スシエルエーの立体仲間としては初登場のシズル感溢れる『たこ』
そして、2025年にソフビフィギュアでも発売した『しめさば』
コチラ2つの新ネタを追加して・・・
寿司怪獣「スシエルエー」のフィギュアコレクション第三弾が受注開始！
1/1スケール(リアル寿司サイズ)に拘り、全高約70mmで商品化。
回転寿司皿(別売)でのディスプレイは相性が抜群！
ラインナップはラブリーまぐろ or シークレットまぐろ、ラブリーえび or シークレットえび、ぶらっくたいがー、たまご(涙わさび付き)、更に「たこ(+わさび付き)」と「しめさば(+わさび付き)」、合計全10種類！
※画像は実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) SUSHI-L.A.
【店舗情報】
