RORRY、アウトドア利用を想定した12000mAh・30W対応モバイルバッテリー「D3-12000」を発売

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

外出や移動の多いシーンでの使用を想定した充電製品を展開する RORRY（ロリー） は、スマートフォンおよびApple Watchの充電に対応した新型モバイルバッテリー「D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)」を発売しました。

本製品は、外出先や移動中の使用を想定し、12000mAhの大容量、最大30Wの急速充電、USB Type-C巻き取り式ケーブル内蔵といった実用性を重視したモデルです。

外出・移動シーンを想定した設計

「D3-12000(https://amzn.to/4qWRHFo)」は、日常の持ち歩きからアウトドアシーンまで、幅広い利用シーンを想定して設計されています。

デザインと安全性への配慮

- 12000mAhの大容量スマートフォンとApple Watchを1台で充電可能。複数デバイスをまとめて持ち運びたい場面に対応します。- 最大30Wの急速充電対応スマートフォンは最大30W出力に対応し、短時間の充電でも効率的に使用できます。- USB Type-C巻き取り式ケーブル内蔵（約65cm）ケーブルを別途持ち歩く必要がなく、使用後は本体に収納可能です。- カラビナ付きデザインバッグやリュックに取り付けやすく、移動時の携帯性にも配慮しています。

本体にはレザー調の質感を採用し、

ブラック／ホワイト／ピンク／パープルの4色を展開。

アウトドア用途だけでなく、日常使いにもなじむ落ち着いたデザインに仕上げています。

また、安全面にも配慮し、

- 経済産業省（METI）への届出を完了- 東京海上日動のPL保険に加入

することで、長時間の使用や持ち運びを想定した設計としています。

発売記念キャンペーン概要

発売を記念し、期間限定で50％OFFキャンペーンを実施します。

- 通常価格：7,999円（税込）- キャンペーン価格：3,999円（税込・50％OFF）

実施期間：

2026年1月30日（金）20:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

販売情報

■ Amazon

商品ページ：https://amzn.to/4qWRHFo

50％OFFクーポンコード：RORRYD35

■ 楽天市場

商品ページ：https://a.r10.to/hPZT4M

クーポンリンク：

https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=VEJRTS1IUldGLVBUNjItTk1ITA--&rt=)

クーポンコード：HRWF-TBQM-PT62-NMHL

製品仕様（参考情報）

ブランド名：RORRY

型番：D3-12000

バッテリー容量：12000mAh

最大出力：30W

内蔵ケーブル：USB Type-C（巻き取り式）

重量：約126g

サイズ：9 × 6 × 1.5 cm

同梱内容：本体（内蔵ケーブル付き）

保証期間：1年保証