【TAC公務員】2026年合格目標「直前期オプション講座」受付中！

公務員試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年合格・内定を目指す方を対象に、「直前期オプション講座」を開講しました。

2026年度の公務員試験（地方上級・市役所・国家一般職）の行政事務職を受験予定の方は必見！

TAC講師陣による、本試験直前におさえておきたいポイントや出題論点予想などを行うオプション講座です。

志望先に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。本試験直前の学習に最適です。

＜直前期オプション講座ラインナップ＞

数的処理 過去問特訓

本試験での時間配分を意識しながら、過去問演習で数的処理を得点源に！ ！

【対象】特別区Ｉ類／東京都Ｉ類Ｂ／裁判所一般職／国家専門職／国家一般職（大卒）を受験予定の方

論文特訓

「書き方重視」「本試験形式」で特訓！《予想テーマ》にチャレンジして、合格答案作成力をブラッシュアップ！

【対象】特別区I類、東京都I類B（I類AもOK）を受験予定の方

東京都I類B 対策セミナー

専門記述・論文・面接対策のポイントや出題予想論点を解説！

【対象】東京都I類B(行政/一般方式)を受験予定の方

特別区I類 対策セミナー

専門択一・論文・面接対策のポイントや出題予想論点を解説！

【対象】特別区I類（事務）春試験を受験予定の方

国家一般職(行政) 対策セミナー

専門択一＆論文＆面接対策のポイントや出題予想論点を解説！

【対象】国家一般職(行政)を受験予定の方

課題対応能力試験トレーニング集

R7年度から始まった国家一般職（教養区分）の課題対応能力試験に向け、類似する国家一般職（高卒）適性試験問題10年分で、トレーニング！

【対象】国家一般職（教養区分）を受験予定の方

裁判所一般職 対策セミナー

過去の出題傾向をもとに、ムダなく得点につながるポイントを整理。対策の方向性に迷っている人におすすめ！

【対象】裁判所一般職を受験予定の方

労働基準監督官A対策セミナー

「労働法」「労働事情」の対策として、択一試験＆記述試験のポイントを解説！

【対象】労働基準監督官Aを受験予定の方

市政・県政 厳選トピック集

各自治体の重要な市政・県政を網羅！面接対策としての自治体研究として、近隣自治体を比較する資料としてもオススメ！

【対象】埼玉県・さいたま市・神奈川県・横浜市・川崎市・愛知県・名古屋市・大阪府・大阪市

地方上級 問題解説セミナー(数的処理)

問題持ち帰り不可の地方上級試験問題【数的処理】を講師が再現し、解説。出題傾向を知って、不安を安心に！

【対象】地方上級試験を受験する方

本試験過去問題集

本試験問題を通して、出題のクセと頻出テーマを把握。理解から得点までつなげる過去３年分の問題集！

【対象】特別区・東京都・裁判所・ 国家専門職・国家一般職を受験する方

資格の学校TAC公務員講座は、公務員試験合格に必要な筆記試験対策から人物試験対策までオールインワンの「合格カリキュラム」、受験生活を公務員受験指導のプロがあらゆる面からサポートする「担任講師制度」、そして、全国のTAC生から集まる圧倒的な情報量に基づいた面接対策で、毎年多数の最終合格者を輩出しています。

