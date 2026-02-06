【東栄住宅】制震技術の“現場”に迫るドキュメンタリー動画を公開

株式会社東栄住宅

本動画では、「東栄セーフティーダンパー」の開発に携わった社員にフォーカスし、ものづくりに向き合う姿や想いを通じて、当社の住まいづくりへの姿勢をドキュメンタリー形式で描いています。

【YouTube】制震ダンパー開発 短編ドキュメンタリー「地震から家族を守る」(https://youtu.be/4ip7br6JJNc?si=rxBFcg-N9XYDRImv)

近年、住宅に求められる安全性や耐震・制震性能への関心が高まる中、当社は技術力の向上と品質の確保に継続して取り組んでまいりました。本動画は、製品そのものだけでなく、その背景にある人や思想、ものづくりへの向き合い方を可視化することで、東栄住宅の企業姿勢をより深く理解していただくことを目的としています。

東栄住宅はこれからも、安全・安心な住まいを提供するため、技術と真摯に向き合い、ものづくりの本質を追求し続けてまいります。

