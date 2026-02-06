豪雪地・岩手県西和賀町から “激辛ご当地ラーメン” 誕生！

西和賀町素揚げの青唐辛子をまるまる一本のせた「青唐辛子味噌ラーメン」

株式会社西和賀産業公社（岩手県和賀郡西和賀町川尻）は、西和賀町の新たな特産品としてブランド化を推進している「西和賀町産青唐辛子」の活用を目指し、「道の駅錦秋湖」（同町杉名畑）にて、新メニュー「青唐辛子味噌ラーメン」「青唐辛子スタミナ丼」の提供を2026年2月1日より開始しました。

西和賀町では、GI登録産品「西わらび」に続く第2の地域ブランドとして青唐辛子の生産拡大と商品開発を進めており、本メニューは地域資源を活かした新たな食の魅力発信の一環として企画されました。町と地域商社である西和賀産業公社、そして町内生産者が連携し、地域農業の活性化を目指しています。

【地域ブランド化が進む「西和賀町産青唐辛子」を使用】

西和賀町では今年度より、汎用性の高い食材として加工品や外食メニューへの展開が可能な青唐辛子のブランド化事業を開始。地元生産者の協力のもと約1,350kgを収穫し、県内取引先への出荷や新商品開発へ活用しています。

今回の新メニューは、その取り組みから生まれた道の駅オリジナルメニュー第1弾となります。

【新メニュー概要】

地元・大野集落産の熟成味噌と粉末青唐辛子を組み合わせた「青唐辛子味噌ラーメン」は、キレのある爽やかな辛さと深みのある旨みが特徴。濃厚ながら後味はすっきりとしており、野菜やチャーシューとも好相性です。トッピングの青唐辛子は非常に辛味が強く、辛さに自信のある方におすすめです。

「青唐辛子スタミナ丼」は、岩手県産豚バラ肉を青唐辛子入りの甘辛だれで炒めた一品。長葱やにらの風味と相まって、ご飯が進む味わいに仕上げました。

豪雪地として知られる西和賀町ならではの “体が温まる辛旨メニュー” として、観光客だけでなく地元利用客にも楽しんでいただける内容となっています。

提供場所：道の駅錦秋湖（岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割264）

提供開始日：2026年2月1日（日）～

提供時間：11:00～15:00（L.O14:30）

道の駅 錦秋湖 公式サイト：https://michinoeki.nishiwaga.biz/

＊写真は「青唐辛子味噌ラーメン」

青唐辛子味噌ラーメン

（大辛・激辛あり）

価格：1,200円（税込）

青唐辛子味噌チャーシューメン

（大辛・激辛あり）

価格：1,500円（税込）

青唐辛子スタミナ丼

青唐辛子スタミナ丼

（味噌汁・お新香付）

価格：1,100円（税込）

【開発コンセプト】

西和賀町の新たな特産品として可能性を広げる青唐辛子を活用し、地域食材の魅力を最大限に活かした “道の駅ならではの食体験” を目指しました。

辛さのレベルを選べることで、辛いもの好きから初心者まで幅広い層に楽しんでいただけます。

【西和賀町産青唐辛子について】

西和賀町では古くから、青唐辛子と米こうじ、醤油を合わせた「なんばんの一升漬け」という食文化が伝えられており、30年以上続く商品「熟成ピッ辛」など、地域に根付いた歴史があります。

近年、全国的な生産量減少により青唐辛子の安定供給が課題となる中、西和賀町では地域農業の新たな柱としてブランド化に着手。生産拡大と商品開発を通じて、持続可能な地域産業の創出を目指しています。

西和賀町産・青唐辛子町内の協力生産者の皆さん

【店舗・会社概要 】

道の駅錦秋湖

店舗名：道の駅錦秋湖

公式サイト：https://michinoeki.nishiwaga.biz/

住所：岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割264

TEL：0197-84-2990

営業時間：売店 9:00～17:00／レストラン 11:00～15:00（L.O14:30）

定休日：毎週水曜日

運営：株式会社西和賀産業公社