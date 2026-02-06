【最大34%OFF】バレンタイン限定！INNOCNモニターで贈る、“毎日使える実用ギフト”

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

INNOCNのオールラウンドモニターシリーズが、期間限定のバレンタインキャンペーンで最大34%OFFに！

仕事、ゲーム、趣味まで、毎日使うPC環境だからこそ、

大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にも最適です。

開催期間：2026年2月6日～2月16日

※一部製品は2月19日まで

※在庫がなくなり次第終了となります。

対象製品：

ゲーム・オフィス・クリエイティブ向け INNOCN モニター各種

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

25G2G（26% OFF）

INNOCN 24.5インチ 180Hz ゲーミングモニター 1ms応答速度 HDMI2.0/DP1.4 AdaptiveSync対応 傾き調整 (HDMIケーブル付き)

通常価格: \16990

セール価格: \12625（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59

Amazonで見る

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNKC8HXP

25G2S（26% OFF）

INNOCN 24.5インチ 240Hz ゲーミングモニター WQHD HDMI2.1/DP1.4 AdaptiveSync対応 傾き調整 (HDMIケーブル付き)

通常価格: \32800

セール価格: \24225（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59

Amazonで見る

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXDW1CJG

27G2T（30% OFF）

INNOCN 27インチゲーミングモニター 320hz WQHDモニター

通常価格: \42500

セール価格: \29901（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27G2T-0206)

WR40 PRO（27% OFF）

INNOCN 40インチワイドモニター WQHD HDR600@144hz HDMI・Display Port・USB-C

90W・Freesync 高さ調整 スピーカー内蔵 VESA

通常価格: \77792

セール価格: \56847（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-WR40PRO-0206)

25M2S（27% OFF）

INNOCN ミニLED 24.5インチ 240Hz ゲーミングモニター HDR1000 WQHD HDMI2.1/DP1.4 AdaptiveSync対応

通常価格: \51998

セール価格: \37999（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-25M2S-0206)

27M2V（33% OFF）

INNOCN 27インチ MiniLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割

通常価格: \86338

セール価格: \57999（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27M2V-0206)

32M2V（34% OFF）

INNOCN 32インチ ミニLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割

通常価格: \112000

セール価格: \72999（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0206)

27D1U（10% OFF）

27インチ 4Kモニター M.BOOK付き 高さ調整可能

通常価格: \32500

セール価格: \29250（税込）

実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59

Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27D1U-0206)

実用性と美しさを兼ね備えたINNOCNモニターは、

パートナーへのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。

限定価格は今だけ。ぜひこの機会にチェックを！