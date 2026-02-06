【最大34%OFF】バレンタイン限定！INNOCNモニターで贈る、“毎日使える実用ギフト”

写真拡大 (全9枚)

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司


INNOCNのオールラウンドモニターシリーズが、期間限定のバレンタインキャンペーンで最大34%OFFに！
仕事、ゲーム、趣味まで、毎日使うPC環境だからこそ、
大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にも最適です。


開催期間：2026年2月6日～2月16日
※一部製品は2月19日まで
※在庫がなくなり次第終了となります。


対象製品：
ゲーム・オフィス・クリエイティブ向け INNOCN モニター各種
※在庫がなくなり次第、販売終了となります。



25G2G（26% OFF）


INNOCN 24.5インチ 180Hz ゲーミングモニター 1ms応答速度 HDMI2.0/DP1.4 AdaptiveSync対応 傾き調整 (HDMIケーブル付き)


通常価格: \16990


セール価格: \12625（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59


Amazonで見る


URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNKC8HXP






25G2S（26% OFF）


INNOCN 24.5インチ 240Hz ゲーミングモニター WQHD HDMI2.1/DP1.4 AdaptiveSync対応 傾き調整 (HDMIケーブル付き)


通常価格: \32800


セール価格: \24225（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59


Amazonで見る


URL:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXDW1CJG








27G2T（30% OFF）


INNOCN 27インチゲーミングモニター 320hz WQHDモニター


通常価格: \42500


セール価格: \29901（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27G2T-0206)






WR40 PRO（27% OFF）


INNOCN 40インチワイドモニター WQHD HDR600@144hz HDMI・Display Port・USB-C


90W・Freesync 高さ調整 スピーカー内蔵 VESA


通常価格: \77792


セール価格: \56847（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月16日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-WR40PRO-0206)






25M2S（27% OFF）


INNOCN ミニLED 24.5インチ 240Hz ゲーミングモニター HDR1000 WQHD HDMI2.1/DP1.4 AdaptiveSync対応


通常価格: \51998


セール価格: \37999（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-25M2S-0206)






27M2V（33% OFF）


INNOCN 27インチ MiniLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割


通常価格: \86338


セール価格: \57999（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27M2V-0206)





32M2V（34% OFF）


INNOCN 32インチ ミニLED 4K ゲーミングモニター 銀 2304分割


通常価格: \112000


セール価格: \72999（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-32M2V-0206)






27D1U（10% OFF）


27インチ 4Kモニター M.BOOK付き 高さ調整可能


通常価格: \32500


セール価格: \29250（税込）


実施期間: 2026年2月6日 GMT+9 00:00 - 2026年2月19日 GMT+9 23:59


Amazonで見る(https://geni.us/PRTIME-27D1U-0206)







実用性と美しさを兼ね備えたINNOCNモニターは、
パートナーへのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったり。
限定価格は今だけ。ぜひこの機会にチェックを！