バレンタインやホワイトデーにおすすめ！好評につき即完売の「宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～」が待望の再入荷

メルティングポットハラペコラボ株式会社【期間限定】宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社（所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ）は、まるで宝石みたいな寒天菓子が輝くアイスケーキ「宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～」を、2026年1月14日（水）より公式オンラインストアにて期間限定で販売開始中。好評につき完売していた本商品が、オンラインショップ、ハラペコラボ福岡店に待望の再入荷いたしました。生チョコ入りの濃厚なショコラクリームとオレンジピール薫る濃厚な味わいは、バレンタインやホワイトデーのギフトにもぴったりです。

■ 冬限定アイスケーキ「宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～」

リコッタチーズとこだわりの生クリームをベースに、ショコラとプレーンの2層仕立てに仕上げた濃厚で上品な味わいのアイスケーキ。香ばしいナッツ、口どけの良い生チョコ、ふわふわのマシュマロ、爽やかなオレンジピールをバランス良く組み合わせ、冬にぴったりの濃厚な味わいをお楽しみいただけます。ケーキの中心には、鉱物のように美しい琥珀糖「こうぶつヲカシ」を忍ばせました。どこをカットしても美しい断面が現れ、光を浴びるとステンドグラスのように輝く新感覚デザートです。

〈召し上がり方〉

容器から取り出し、凍ったままお好みの大きさにカットして召し上がりください。冷凍・半解凍・全解凍と温度によって変化する食感と味わいもお楽しみいただけます。

■ 真っ白なオリジナル缶を開けると輝く宝石にときめく

切り分けると断面にハートがステンドグラスのように輝く

リボンをかけてお届けするオリジナル缶を開けると、職人が一つひとつ切り出す切りたての琥珀糖がきらめき、まるで宝石箱のような華やかなビジュアルが広がります。宝石部分は、ピーチココナッツ、ラズベリー、カシス、ブルーベリーと、色ごとに異なる味わい。見た目だけでなく、食べ進めるたびに変化する味も魅力です。

■製品概要

オリジナル缶を開けると、表面には宝石のような切りたての琥珀糖がきらめく

商品名：宝石のカッサータ～ショコラオランジェ～

価格 ： 5,400円（税込）

重量 ：400ｇ

缶サイズ：ヨコ16.8cm×タテ8.9cm×高さ5.4cm

包装 ：オリジナル缶入り

賞味期限：1カ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

原材料 ：クリーム（国内製造）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、チョコレート、生チョコレート、オレンジピール、カシューナッツ、砂糖、マシュマロ、ピスタチオ、ドライクランベリー、澱粉、寒天、ピーチリキュール、ココナッツリキュール、カシスリキュール、ブルーベリーリキュール、ラズベリーリキュール、かぼす果汁/安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、レシチン、乳酸、香料、トレハロース、アラビアガム、ピロリン酸四ナトリウム、着色料(スピルリナ青、クチナシ黄、アントシアニン、ビートレッド、銀、赤3号)、（一部に乳成分・大豆・カシューナッツ・もも・オレンジ・ゼラチンを含む）

※ケーキの表面に多少の割れが出ることがありますが、品質に問題はございません。

■購入方法

販売期間 ： 2026年1月14日～3月頃予定

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ：https://harapecolab.com/products/%E5%86%B7%E5%87%8D%E4%BE%BF-%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-1?utm_source=copyToPasteBoard&utm_medium=product-links&utm_content=web(https://harapecolab.com/products/%E5%86%B7%E5%87%8D%E4%BE%BF-%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%BF-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7-%E6%9C%9F%E9%96%93%E9%99%90%E5%AE%9A-1?utm_source=copyToPasteBoard&utm_medium=product-links&utm_content=web)

■ハラペコラボについて

福岡から発信。9割以上が子育て中の母というスタッフたちが、日々可愛く美しく、そして楽しいものづくりをしています。「ArtなFoodであそぶ」をコンセプトに、代表作鉱物みたいなお菓子「こうぶつヲカシ」(琥珀糖)をはじめ、宝石を散りばめたようなアイスケーキ「宝石のカッサータ」やオリジナルグッズを展開。食とアートを気軽に楽しみ、日常に驚きと感動のある世界を目指して福岡で活動しています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/)

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・

オリジナルグッズ企画開発販売など

Instagram： https://www.instagram.com/harapecolab/ (@harapecolab)