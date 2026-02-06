【2月14日・15日開催！】冬の寒さを吹き飛ばす！花笠踊り体験イベント（駅たびコンシェルジュ山形）

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

山形の夏の風物詩「花笠まつり」を、駅たびコンシェルジュ山形で一足早く体験しませんか？ 冬の寒さを吹き飛ばす、活気あふれるイベントを開催します。

踊りのレクチャーやオリジナル法被での写真撮影など、今回だけの特別メニューをご用意しています。

山形が誇る伝統文化を、ぜひこの機会にご体感ください。 皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

【開催日時】

2026年2月14日（土）

１.13:50 - 15:20

２.15:00 - 16:30

2026年2月15日（日）

３.13:00 - 14:30

４.15:00 - 16:30

【開催場所】駅たびコンシェルジュ山形 (JR山形駅2階 改札口正面)

【参加費用】1,000円（現金・クレジットカード・IC決済可能）

【募集人員】各回 ５名

【申込締切】開催日当日１時間前まで ※イベント参加人員に空きがある場合は、予約締切後の参加も可能です。

ご予約はこちら(https://coubic.com/ekikon/882343/book/event_type/detail?express=true&timeSlotId=87342596)

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、ＪＲ東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

びゅうサステナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/