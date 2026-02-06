月間売上の30%をSNS経由で創出。正社員＆アルバイト採用も可能！飲食店・美容系・施工店・サービス業を中心に、開始3ヶ月で「売上増・採用成功・5年ぶりの新規獲得」を実現した支援実績を公開

株式会社ENHANCEIT

ショート動画を活用したSNSマーケティング事業およびSNSスクール事業を展開する株式会社ENHANCE IT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：野口 龍聖、以下「当社」）は、SNS運用代行サービスにおいて、支援企業の売上向上・人材採用に貢献した直近の支援実績を公開いたします。

多くの企業が「フォロワー数」のみを追う中、当社は「店舗売上への貢献」「集客・採用コストの削減」を最重要視した運用を行い、月間売上の30%以上をSNS経由で創出する事例が多数生まれています。

■ 背景：なぜ今、この実績を公開するのか

昨今、

「SNSアカウントを開設したが売上につながらない」

「毎日投稿しているのに集客できない」

「求人広告費が高騰している」という企業の悩みが急増しています。

当社では、単なる再生数稼ぎではなく、「濃いファン（来店客・求職者）」を作ることに特化した独自の運用メソッドを確立。

広告費をかけずに（状況によっては予算を決めて運用）、オーガニック投稿（ショート動画）で事業課題を解決した事例をご紹介します。

■ 支援実績ハイライト（一部抜粋）

当社の運用代行は、飲食店、カーコーティング（施工）、美容関連サービス業、メディア系など、実店舗ビジネスやサービス業、オンラインスクール、物販などにおいて特に高い成果を上げています。

１．【売上直結】月商の3割をSNS経由で安定化

もっとも難易度が高いと言われる「高単価商材」や「地域密着店」での集客に成功しています。

A.コーティング専門店

成果： 運用1年でフォロワー500人からSNSフォロワー1.3万人へ成長。

月間売上の約3割（80～100万円相当）がSNS経由となり、

経営の柱に成長。広告費ゼロで160万再生を記録

B.高級お寿司店

成果： 運用わずか3ヶ月でフォロワーが約3倍（2,546人→7,526人）に急増。

こちらも月間売上の約3割（100～120万円相当）をSNS経由で獲得。

C.洗車・コーティング店

成果： 運用10ヶ月で月間の最高売上が約1.8倍（150万円→280万円）に成長。

単価の低い洗車予約を入り口にし、高単価なコーティング受注へ繋げる導線を確立。

弊社、支援実績になります。（面談時にはアカウントを一部公開しております）

２．【採用・即効性】オープン直後の行列と採用コスト削減

SNSは「時間がかかる」という常識を覆し、短期間で爆発的な認知と採用効果を獲得した事例です。

D.ラーメン店

集客成果： アカウント開設2ヶ月でフォロワー0人→1,390人。

オープン初日から長蛇の列を作り、現在も行列が継続中。

採用成果： 求人媒体を一切使わず、アルバイト募集動画2本のみで8件の面接・採用に成功。

採用単価を極限まで下げることに成功しました。

E.コーティング店（完全予約制）

成果： 運用開始前は「予約1ヶ月待ち」だった状態が、運用6ヶ月で「予約3ヶ月待ち」の人気店へ。

広告費わずか5,000円で15万再生を達成し、認知を拡大。

弊社では採用ごとに追加料金などはいただいておりません。集客も採用もできます！

３．【V字回復】更なる集客支援にSNSを

弊社、支援実績になります。（面談時にはアカウントを一部公開しております）

老舗企業やニッチな業界でも、正しい運用で新規顧客は獲得できます。

既存で運用していたアカウントがあるが集客に躓いていたクライアント様の実績↓

F.自動車整備会社

課題： 過去5年間、新規顧客の獲得がゼロの状態が続いていた。

成果： 運用開始わずか3ヶ月でフォロワー0人→3,727人へ。

SNS経由で5年ぶりとなる新規顧客の獲得に成功し、現在は月平均50万円の売上をSNS経由で継続中。

H.全国展開美容サロン

課題： SNS更新が止まっているので新規集客窓口が欲しい。

成果： 運用開始わずか3ヶ月でフォロワー2000人増

新規キャンペーン試作でも来店に繋がりLTVアップに貢献！

弊社、支援実績になります。（面談時にはアカウントを一部公開しております）

■ 株式会社ENHANCE ITの強み：なぜ結果が出るのか

当社代表の野口は、法人運用だけでなく個人向けのSNSスクールも運営しており、

その再現性の高いノウハウを法人運用に落とし込んでいます。

月6～12本の「少数精鋭」投稿 「毎日投稿」などの疲弊する運用は行いません。

1本あたりの企画・構成を極限まで高めることで、

月6～12本の投稿でも数万～百万再生を生み出します。

数ではなく質で勝負しています。

「来店・購入」からの逆算設計

面白動画で終わらせず、ターゲット顧客が「行きたい」「ここで働きたい」と感情が動く導線設計を重視しています。

SNSスクール事業(https://wakariyasukuosieruyo.blog/consult-zisseki/)で培った「再現性」

感覚に頼る運用ではなく、当社のスクールカリキュラムに基づいた論理的なアルゴリズム攻略を行うため、業種を問わず成果を出すことが可能です。

■ 無料相談・アカウント診断キャンペーン

現在、月3社限定で無料相談およびアカウント診断を受け付けています。

「自社の業種でもSNS集客は可能か？」「採用にSNSを使いたい」など、お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

運用代行相談用の公式LINE：https://lin.ee/PsOTOHj

電話番号：09092341545

【会社概要】

会社名：株式会社ENHANCE IT

代表者：代表取締役 野口 龍聖

所在地：東京都渋谷区道玄坂

事業内容：SNS運用代行事業、SNSスクール事業、AI支援事業、インフルエンサーモデル事業、映像制作事業、レンタカー事業、車販売事業、その他関連事業

株式会社ENHANCE IT 公式サイト(https://affiliate.wakariyasukuosieruyo.blog/)

MEO実績はこちら(https://wakariyasukuosieruyo.blog/meo/)