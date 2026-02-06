独自素材「シンデレラフィットフォーム」で理想の寝心地へ 身体に寄り添う、新感覚フィット！『寝落ち姫のマットレス』

タンスのゲン株式会社独自素材「シンデレラフィットフォーム」を使った『寝落ち姫のマットレス』を発売

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、ポケットコイルをベースにした独自の５層構造と、当社オリジナル素材「シンデレラフィットフォーム」を用いた『寝落ち姫のマットレス』を新たに発売したことをお知らせいたします。





▼タンスのゲン本店（シングルサイズ）

https://www.tansu-gen.jp/collections/mattress/products/43300239

▼楽天市場店（全サイズ共通）

https://item.rakuten.co.jp/tansu/43300239/

▼ヤフーショッピング店（シングルサイズ）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/43300239.html

◇寝落ち姫シリーズに新たにマットレスが登場！

寝落ち姫シリーズは、『枕』から誕生しました。

『寝落ち姫の枕』は、雑誌にも多数取り上げられ、枕カテゴリーを牽引する代表的な商品として、多くのお客様からご好評をいただいています。

ポケットコイルを枕全面に採用した独自構造と高さ調節が可能な５層設計により、頭部が自然とフィット。独立したコイルが体圧を分散し、首や肩への負担をやわらげる設計です。

この枕で培った快適な寝心地をさらに進化させ、「より多くのお客様にぐっすり眠ってほしい」という想いから、シリーズ初となるマットレスの開発に着手しました。

最大の特長は、５層構造による“身体にフィットしながらも、沈み込みすぎない”寝心地です。

身体にやさしく寄り添いながらも、必要な部分はしっかりと支える設計により、どんな寝姿勢でも快適に眠れるマットレスに仕上げています。

◇身体をやさしく包み、しっかり支える5層構造とは？

『寝落ち姫のマットレス』は、次の５つの層で構成されています。

単に素材を積み重ねるのではなく、「触れる層・フィットする層・支える層」という役割を持たせた設計としています。

各層が連動することで、包み込まれるような心地よさと、身体をしっかり支える安定感を両立した寝心地を実現しています。

１.やさしく触れるトップ層（テンセル(TM)ニット生地）

→なめらかな肌触りと優れた調湿性。

２.身体に寄り添うフィット層（シンデレラフィットフォーム）

→低反発のように体に沿って沈み、高反発の反発力で姿勢を支える独自素材。

３.反発力を整えるサポート層（高反発ウレタン）

→上層の沈み込みを適切に受け止め、寝返りのしやすさと安定感を補助。

４.体圧を点で支えるコア層（ポケットコイル）

→独立したコイルが体のラインに沿って動き、体圧をバランスよく分散。

５.土台を安定させるベース層（高反発ウレタン）

→コイル全体を支え、耐久性と寝心地の安定性を高める基盤層。

なお、5層構造の中でも特に寝心地を左右する要素として、上層の「シンデレラフィットフォーム」、体圧分散の要となる「ポケットコイル」、そしてマットレスの安定性を高める「エッジサポート構造」について、以下に詳しくご紹介します。

■身体に沿って沈み、しっかり支えるオリジナル素材「シンデレラフィットフォーム」

「シンデレラフィットフォーム」搭載の『寝落ち姫のマットレス』仰向け・横向きでも身体に寄り添うフィット設計

本製品は当社独自オリジナル素材である「シンデレラフィットフォーム」を採用しており、低反発ウレタンと高反発ウレタンの特性を併せ持つハイブリッド設計です。

人間の身体は凹凸があるため、特に横になったときには腰や肩に体圧が集中しやすいと言われています。

本製品は低反発のように身体の凹凸に合わせてやさしく沈み込みながら、高反発の反発力でしっかりと支えることで、寝姿勢を保ちます。

仰向け・横向き・うつ伏せといったさまざまな寝姿勢にフィットし、その優れたフィット性により振動を緩和し、寝返りや身動きによる揺れを抑えます。

低反発のようなやさしい沈み込みと、高反発のしっかりした支え

“シンデレラフィットフォーム”には緑茶成分を配合しており、天然由来の抗菌・消臭効果により安心してご使用いただけます。さらに、内部に微細な孔を設けることで湿気や熱がこもりにくく、年中快適にご使用いただけます。

■体圧を点で分散し理想の寝姿勢を支える「ポケットコイル」

独立して動くポケットコイルが、体圧を“点”で分散体圧をバランスよく分散し、理想的な寝姿勢をサポート

ポケットコイルは、一つひとつのコイルが独立して動き、身体のラインに合わせてフィットする構造のことを指します。

身体の凹凸に沿ってコイルが点で身体を支え、体圧がバランスよく分散され、腰や肩にかかる負担を軽減し、安定した寝姿勢と快適な寝心地を実現します。

また、最も体圧がかかりやすい中央部分のコイルを2.2mmとすることで、腰回りの負担を軽減する設計です。

高品質スプリング『SWRH 72B C種』を採用

本製品には、優れた強度と耐久性を誇る高品質スプリング（SWRH 72B C種）を採用しています。

このスプリングは、マットレスに適したバランスの取れた硬さとしなやかさを兼ね備えており、身体をしっかりと支えます。

＜詳細＞

【SWRH】…ばね専用に設計された高耐久ワイヤーを示す記号

【72】…炭素含有量が高く、優れた強度と反発力を持つグレード

【B】…72の中でも特に粘り強く、折れにくい特性を持つ等級

【C種】…マットレスに適した「標準～やや硬め」の強度分類

(右) 並列配列（左）交互配列

さらに、『寝落ち姫のマットレス』は、コイルを並行に配置する配列方式を採用しています。

“並行配列”によって、コイル間に適度な隙間が生まれ、一般的な交互配列と比べて空気の通り道が確保され、通気性が向上します。

■端まで安定した寝心地を実現する「エッジサポート構造」

エッジサポートがない場合のマットレス縁までしっかり支えるエッジサポート構造

エッジサポートとは、マットレスの縁（エッジ）部分を補強することで全体の安定性を高め、高い耐久性と安定した寝心地を維持するための構造です。

本製品では側面に硬めの220Nウレタンを内蔵し、マットレスの両サイドおよび足元の強度を高めることで、端まで安定した寝心地を実現しています。



さらに、ポケットコイルとの組み合わせにより振動が伝わりにくく、2人で寝ても「境目」を感じにくい設計で、夫婦やご家族での使用にも最適です。

縁部分は、厚めに補強しており、両サイドは【11cm】、ヘッド・フット部分は【15cm】の厚みを持たせることで、端に座った際や寝返り時でも沈み込みにくく、安心して使用できる設計となっています。

◇肌触り・通気性・お手入れを両立した快適仕様

柔らかな肌触りのテンセル(TM)ニット生地■テンセル(TM)ニット生地がもたらすなめらかな肌触り

カバーには植物由来のやさしい素材であるテンセル(TM)ニット生地を採用しています。

柔らかな手触りと優れた伸縮性により肌にやさしく馴染み、快適な使用感を実現しています。調湿性にも優れており、蒸れにくく快適にご使用いただけます。

メッシュ構造で通気性も抜群■メッシュ構造による優れた通気設計

側面にはファブリック生地を使用し、側面上部にはメッシュ生地を採用しています。

側面上部をメッシュ構造にすることで、マットレス内部にこもりがちな湿気を効率よく放出し、蒸れにくい睡眠環境を整えます。

カバー付きでお洗濯も可能■取り外して洗える、清潔カバー

本製品は、マットレスのカバー付きとなっており、ベッドフレームの上にそのまま置いてご使用いただくことが可能です。

カバーは取り外してご自宅でお手入れできるため、清潔さを保ちながら長くお使いいただけます。

◇販売情報

今回、発売開始した『寝落ち姫のマットレス』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。



[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/383_1_841a4ed05f89c9dfa3c2c7adf816e0c8.jpg?v=202602060651 ]