HUNDRED LINE -最終防衛学園-　POP UP SHOPが有楽町マルイ 8FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2026年2月19日(木)より有楽町マルイ 8FにてHUNDRED LINE -最終防衛学園-　POP UP SHOPを開催いたします。




今回のイベントでは、「HUNDRED LINE -最終防衛学園-」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！


【特設ページ】


https://www.the-chara.com/blog/?p=107948



【イベント情報】


イベント名：HUNDRED LINE -最終防衛学園-　POP UP SHOP


開催期間：2026年2月19日(木)～3月11日(水)


開催場所：有楽町マルイ 8F




【ご購入者様特典】




【販売商品】




クリアカード(ランダム) 朝支度 ver.

価格：440円(税込)


種類数：全14種


サイズ：55mm×91mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。







カンバッジ(ランダム) 朝支度 ver.

価格：550円(税込)


種類数：全14種


サイズ：直径約56mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。







ダイカットステッカー(ランダム)
朝支度 ver.

価格：550円(税込)


種類数：全14種


サイズ：約60mm×90mm


※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。






オーロラアクリルキーホルダー
朝支度 ver.

価格：各1,100円(税込)


種類数：全7種


サイズ：全高約60mm以内






デカアクリルスタンド 朝支度 ver.

価格：各2,200円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約全高180mm以内







硬質カードケースセット 朝支度 ver.

価格：各1,540円(税込)


種類数：全7種


サイズ：B7、B8







クリアポーチ 朝支度 ver.

価格：各1,980円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約W220mm×H160mm







ミニタオル 朝支度 ver.

価格：各1,100円(税込)


種類数：全7種


サイズ：約200mm×200mm






ミニアクリルアート 朝支度 ver.

価格：2,750円(税込)


種類数：全1種


サイズ：B6





皆様のお越しを心よりお待ちしております。

※イベントの内容及び、各商品のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。



【関連サイト】


公式HP


https://hundred-line.com/



公式X


https://x.com/hundred_line



THEキャラ


https://www.the-chara.com/



【権利表記】


(C)Aniplex, TooKyo Games



【会社概要】


会社名：株式会社コンテンツシード


所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F


代表者：代表取締役　大塚 則和


設立：平成24年8月1日


URL：https://contents-seed.co.jp/


事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売