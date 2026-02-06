JOHNBULLとWELLSのコラボレーションブランド「ATELLIER WELLS BY JOHNBULL（アトリエ ウェルズ バイ ジョンブル）」2026年春夏コレクションのLOOKBOOKを公開
ATELLIER WELLS BY JOHNBULL（アトリエ ウェルズ バイ ジョンブル）とは、
時代を読む感性と高い加工技術の開発、またその組み合わせによって高品質で均質なデニム加工の提供を行う岡山県の加工メーカー「WELLS（ウェルズ）」 と「JOHNBULL」がタッグを組み生まれたブランド。
製品染め加工やダメージ加工などを随所に施し、さらに洗いこむことで、WELLSでしか表現できない
ワークウェアのVINTAGEを表現しています。
・2026年春夏コレクションのLOOKBOOK
JACKET lot.WY261L01/\50,600 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733513.html)
PANTS lot.WY261P01/\40,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733514.html)
TOP lot.WY261C02/\23,100 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733512.html)
PANTS lot.WY261P06/\42,900 tax in
TOP lot.WY261C02/\23,100 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733512.html)
PANTS lot.WY251P01/\40,700 tax in
JACKET lot.WY261L01/\50,600 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733513.html)
PANTS lot.WY261P01/\40,700 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733514.html)
TOP lot.WY261C01/\20,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733511.html)
PANTS lot.WY261P05/\42,900 tax in
TOP lot.WY261C01/\20,900 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/99733511.html)
PANTS lot.WY261P06/\42,900 tax in
JACKET lot.WY261L05/\ 52,800 tax in
PANTS lot.WY261P04/\ 40,700 tax in
CAP lot.WY261Q01/\9,350 tax in
JACKET lot.WY261L02/\46,200 tax in
PANTS lot.WY261P03/\33,000 tax in
CAP lot.WY261Q01/\ 9,350 tax in
VEST lot.WY261L06/\ 33,000 tax in
PANTS lot.WY261P03/\ 33,000 tax in
<会社概要＞
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
