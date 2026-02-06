【先着20台限定で自転車が8,778円！】自転車専門店ダイワサイクル座間店が2/6(金)オープン！

　自転車の「新しいアタリマエ」を創る自転車専門店、DAIWA CYCLE株式会社（所在地：大阪府吹田市、代表取締役社長：涌本宜央）は、2026年2月6日(金)に「ダイワサイクル座間店」（神奈川県座間市）をグランドオープンします。


ダイワサイクル座間店　店舗情報：https://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/zama


全国155店舗目！「DAIWA CYCLE 座間店」が2/6(金)オープン！







座間店 出張修理エリア

　地図上の濃い緑色の範囲が座間店出張修理エリアとなっております。


※薄い緑色の範囲は、ダイワサイクルの他店舗からの出張エリアとなっておりますのでご注意ください。


※全国の出張修理エリアはこちら(https://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/repair/area)をご確認ください。





　全国155店舗目となるダイワサイクル座間店が2月6日（金）にオープンいたします。ダイワサイクル座間店はイオンモール座間に近く、お出かけやお買い物の際にお立ち寄りいただきやすい店舗となっております。空気入れ・お困りごとなどありましたらお気軽にお立ち寄りください。




　ダイワサイクル座間店は2階建ての店舗で、1階は電動アシスト自転車、シティサイクル、2階にはシティサイクル、スポーツサイクル、ミニベロ・折畳車、子供車と幅広い年齢の方に向けた自転車をご用意いたしております。


　また、現品限りのアウトレット自転車もご用意いたしております。掲載商品以外にも多数ございますので、ご来店の際にぜひご覧ください。






　ダイワサイクルは、日々の生活に大切なタイヤの無料空気補充サービスや、修理・点検等、自転車の「困った」を解決できるような各種サービスをご用意し、地域の皆様方に安心で快適なサイクルライフをお届けいたします。


オープニングセール




　オープンを記念して、2月6日（金）から3月1日(日）までオープニングセールを実施いたします。


期間：2026年2月6日(金)※オープン日～2026年3月1日(日)


https://www.daiwa-cycle.co.jp/feature/open_zama

オープニング記念パンク修理無料キャンペーン（座間店限定）




　ダイワサイクル座間店では、地域の皆様方の自転車ライフ応援施策として2026年3月6日（金）まで「パンク修理を無料」でご対応させていただきます。


ダイワサイクル以外でご購入になられた自転車でも無料でパンク修理をさせていただきますので、この機会に是非ご来店いただきます様、よろしくお願いいたします。


※座間店限定。


※タイヤチューブの状況によってはパンク修理で直らない場合がございます。タイヤチューブ交換の際は有料となりますのでご了承ください。


DAIWA CYCLEとは




　DAIWA CYCLEは全国150店舗以上を展開する自転車大型専門店です。一般的なシティサイクルや電動アシスト自転車はもちろん、スポーツバイクからお子さまの自転車まで豊富な品揃えをご用意いたしております。


　自転車の購入だけでなく、空気入れや点検などのメンテナンスから修理、不要な自転車の処分など、自転車にまつわるサービスを幅広く提供しております。




　また、DAIWA CYCLEでは、パンクやチェーン外れなど突然のトラブルが起きた際にバイクでお伺いしてその場で修理対応する「出張修理」サービスを行っています。鍵の紛失などのトラブルで走行不能な時には電話１本で迅速に駆けつけますので、重い自転車をお店まで運ぶ必要がありません。


　全ての店舗においても、お客様一人ひとりにとってベストパートナーとなれるような一台をお届けするため、創業からの「思いやり」マインドを大切にしたサービスをご提供してまいります。


「ダイワサイクル 座間店」店舗概要


店　舗　名：ダイワサイクル 座間店


住　　　所：〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘4-73-23


営　　　業：10：00～20：00


定 休 日：12/31・1/1　


T　E　L：0466-52-8128


ア ク セ ス：小田急小田原線 小田急相模原駅から徒歩25分


店 舗 情 報：https://www.daiwa-cycle.co.jp/shop/zama


会社概要


社　　　名：DAIWA CYCLE株式会社（代表取締役社長：涌本宜央）


本社所在地：〒564-0063　大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号　江坂ソリトンビル5F


連　絡　先：TEL 06-6380-3338(代） FAX 06-6380-3538


資　本　金：5億5,543万円（2025年1月31日現在）


事 業 内 容：自転車専門店「ダイワサイクル」「ダイワサイクルスタイル」「ダイワサイクルプロ」の運営　


自転車及び関連商品の販売、各種整備及び修理などの付帯サービスの提供


会 社 H P ：https://www.daiwa-cycle.co.jp/


【お問い合わせ先】


DAIWA CYCLE株式会社 お客様相談室（平日10：00～18：00）


E-mail：customer@daiwa-cycle.co.jp