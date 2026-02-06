TVアニメ『Fate/strange Fake』放送開始記念SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年2月6日(金)よりTVアニメ『Fate/strange Fake』放送開始記念SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
有楽町マルイ 8Fにて開催しておりましたTVアニメ『Fate/strange Fake』放送開始記念SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4442
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年2月6日(金)18:00～2月25日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年4月中旬～5月中旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ブラインド)
価格：550円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
価格：各770円（税込）
種類数：全6種
アクリルフィギュア
価格：各1,650円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート
価格：2,530円（税込）
種類数：全1種
カンバッジ(ブラインド)
PALE TONE series
価格：550円（税込）
種類数：全6種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルフィギュア
PALE TONE series
価格：各1,650円（税込）
種類数：全6種
アクリルキーホルダー
PALE TONE series
価格：各770円（税込）
種類数：全6種
ミニアクリルアート
PALE TONE series
価格：2,530円（税込）
種類数：全1種
ポストカードセット
PALE TONE series
価格：660円（税込）
種類数：全1種
※6枚入り
ホログラムカード(ブラインド)
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ブラインド) vol.2
価格：550円（税込）
種類数：全8種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
プレートキーホルダー Chair ver.
価格：各880円（税込）
種類数：全2種
デカアクリルスタンド Chair ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全2種
ミニアクリルアート Chair ver.
価格：各2,530円（税込）
種類数：全2種
クリアポーチ Chair ver.
価格：各1,980円（税込）
種類数：全2種
【権利表記】
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売