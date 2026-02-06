SPRING CAMP 2026

東急スポーツシステム株式会社

東急Sレイエス フットボールスクールが主催するフットボールキャンプ。

スプリングキャンプの開催が決定いたしましたので、ご案内いたします。

フットボールスキルだけではなくライフスキルの成長もレイエスコーチ陣がサポートいたします。

この春、最高の思い出もレイエスと一緒に作ってみませんか？

【保田コース(ベーシックコース)】

■日程

2026年3月29日(日)～3月31日(火)

■場所

サンセットブリーズ保田 (千葉県安房郡鋸南町大六1032)

■対象・定員

会員・非会員どなたでもご参加可能です。

定員：70名（新小学1年生～6年生）

※お申込みは先着順で、定員になり次第、キャンセル待ちでのご案内となります。

※最少催行人数：35名

■お申込み

お申込み期間：2026年1月21日(水)15:00 ～3月14日(日)23:59まで

※お申込みはコースのHPをご確認ください。

◇保田コース詳細はこちら≫≫https://x.gd/9lvbR

【木更津コース(選抜コース)】

■日程

2026年4月1日(水)～4月3日(金)

■場所

木更津スポーツヴィレッジ (千葉県木更津市有吉932 木更津スポーツヴィレッジ)

■対象・定員

会員：新小学3～5年生（選抜コース会員限定）

非会員：映像エントリーによる参加資格を有する方・過去映像により参加経験のある方・元スクール選抜コース生の方・新年度選抜コース合格者

定員：48名

※お申込みは先着順で、定員になり次第、キャンセル待ちでのご案内となります。

※最少遂行人数：28名

◇選抜コース詳細はこちら≫≫https://x.gd/iF6Gk

【映像エントリーサービス】

当スクールに入会をされていない一般のお子様を対象に、レイエスキャンプで開催する選抜コースにご参加いただける【映像エントリー】のご案内となります。

ご提出いただいたプレー映像のもと、当スクールコーチングスタッフが選抜コースキャンプへのご参加の可否を選考いたします。

「スクールには通えないけどキャンプであれば参加できる！」

「高いレベルのキャンプに参加してみたい！」

そのような意思を持ったお子様のチャレンジをスタッフ一同お待ちしております。

☆映像エントリーサービス詳細はこちら≫≫https://x.gd/2MWPE

【共通事項】

■料金

52,800円(税込) / 1名様

【価格に含まれるもの】

バスチャーター代・宿泊代・食事代(初日夕食～最終日昼食)・プログラム代・保険代

※参加費のお支払い手数料は、お客様にてご負担ください。

☆お友達参加割引

キャンプにお友達と一緒に参加するとお得にご参加いただけます♪

通常料金52,800円(税込)のところ…

2,200円OFFの50,600円(税込)でご参加可能に！

■割引方法

下記クーポンコードをお申込時にご利用ください！

クーポンコード：friend2026

※2人以上のお友達でご参加の場合も適用になります。

※お友達とのご予約が1週間以内の場合に適用となります。

■お申込み

お申込み期間：2026年1月21日(水)15:00 ～3月17日(火)23:59まで

※お申込みは各コースの詳細ページをご確認ください。

■お問い合わせ

お問い合わせはこちら :https://www.tokyu-sports.com/football/reyes/school/news_list/event/every_year/tokyu_s_reyes_camp/inquiry.html

■スプリングキャンプ2026詳細はこちら≫≫https://x.gd/vpzrR