『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ銀河の果てまでいってきました！展』心斎橋PARCO・静岡PARCOにて開催決定!!

株式会社パルコ

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区、以下、パルコ)は、心斎橋PARCOおよび静岡PARCOにて『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展』を開催します。

本展は、2022年にYouTubeで公開された総再生数1,100万回を超える話題作「ミルキー☆ハイウェイ」の待望の続編、アニメ「ミルキー☆サブウェイ」の放送を記念した展覧会です。

池袋、仙台、名古屋のPARCOを巡回した本展が、この春から夏にかけ、心斎橋と静岡でも開催されます。

作品の世界観を追体験できるフォトスポットやアニメ制作の裏側に加え、2月6日公開の劇場版「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」の要素も追加し、さらにパワーアップした、本展でしか見ることのできない展示コンテンツをお楽しみいただけます。

本展を皆様にご高覧いただけますと幸いです。

■開催概要

タイトル：銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 銀河の果てまでいってきました！展

●心斎橋PARCO

会場：心斎橋PARCO 14F・PARCO GALLERY （大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 ）

会期：2026年4月4日(土)～4月19日(日)

PARCO ART：https://art.parco.jp/eventhall/detail/?id=1852

●静岡PARCO

会場：静岡PARCO3F 特設会場

会期：2026年5月下旬～6月下旬

PARCO ART：https://art.parco.jp/shizuoka/detail/?id=1855

主催：PARCO

協力：シンエイ動画

企画制作：kanon inc.

後援：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

公式HP：https://milkygalacticuniverse.com/

※上記内容は変更になる可能性がございます。

※詳細な会期、開場時間、入場料、販売商品、その他につきましては、順次ご案内いたします。

■「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」とは

公式YouTube登録者数100万人！日本語＋10言語で配信中！

亀山陽平が監督、脚本、キャラクターデザインのみならず一連のアニメーション制作のほか音響監督まで、自身初のTVシリーズ作品ながら実制作のほとんどを一人で担った本作。キャンディーズ楽曲の主題歌への起用、日本語＋10言語での配信も話題となり、YouTube登録者数100万人突破、関連動画の総再生回数は2億回越えのヒット作に！

2026年2月6日(金)からは「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き」が全国の映画館で公開開始。

STORY：銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。

同じタイミングで警察に捕まった、強化人間のアカネとカナタ、サイボーグのカートとマックスらクセのあるコンビを集め、警察官・リョーコが全員に課したのは、奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務だったはずが、突如暴走し始める"ミルキー☆サブウェイ"！ 車内で慌てふためくメンバーたちは、やがて大事件に巻き込まれていってしまう！

意図なし！ 主義なし！ 主張なし！ ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル！！

■PROFILE

監督・脚本・キャラクターデザイン・制作

亀山陽平(カメヤマ ヨウヘイ)

1996年8月16日生まれ

幼い頃から欧米スタイルの手描きアニメーションに憧れがあり、海外でアニメーターになることを目指していた。2016年夏からアメリカ合衆国カリフォルニア州に留学するが、欧米では手描きアニメーションが主流ではなくなっていること、そして3Dという媒体に興味を持ち始めたことから将来の方向性について考え直し、2019年に大学を自主退学し日本へ帰国。

2020年に都内の専門学校に入学。

2022年2月、個人製作兼卒業制作として作ったショートアニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』を公開。フリーランスとして活動をはじめて以降、MV制作や企業タイアップ企画などに参加。

2023年から新作『銀河特急 ミルキー ☆ サブウェイ』の制作を開始する。

X：https://x.com/maru_turu

Instagram：https://www.instagram.com/kameyamayohei