水戸市「水戸の梅まつり」にて、AIガイド「ToyTalk」を活用したスポットAIの実証実験を実施

株式会社ブリッジウェル（本社：東京都江東区、共同代表：筒井訓章）は、茨城県水戸市の偕楽園と弘道館で2026年2月11日から開催される「水戸の梅まつり」において、AIガイド「ToyTalk」を活用した実証実験を実施することをお知らせします。本実証は、当社が提唱する新しいAI活用カテゴリ「スポットAI」を、茨城県内では初めて公開・検証する事例となります。

「スポットAI」とは、その場所・その時・その目的に特化して設計されたAIのことを指します。汎用的なAIとは異なり、そのスポットで本当に必要とされる情報のみをスポット的に提供することで、来場者の体験価値向上と、運営側の案内負荷軽減の両立を目指します。スポットAIの作成はToyTalkのプラットフォームを活用し、誰でも簡単に作成することが可能です。ワード・PDF・テキストなどで情報を入れるとその内容をスポットAIがしゃべってくれます。今回も当社はサポートのみで、水戸市の担当者に作成いただきました。

今回の水戸の梅まつりでは、公式HP内のリンクや水戸観光案内所に設置されたQRコードからToyTalkにアクセスすることで、梅まつりの見どころ、園内の回遊案内、混雑を避けた楽しみ方などを、来場者が気軽に質問できる仕組みを提供します。日本語はもちろん、多言語にも自動対応しており、インバウンド観光客への情報提供も想定しています。

本実証実験を通じて、期間限定イベントや観光スポットにおける「スポットAI」の有効性や、来場者の利用実態、運営面での効果を検証し、今後の観光DXや地域イベントへの展開につなげていく予定です。

株式会社ブリッジウェルは、「その場、その瞬間に必要な情報を、会話で届ける」ことをコンセプトに、自治体・観光協会・企業と連携しながら、スポットAI「ToyTalk」の社会実装を進めてまいります。

【実証実験概要】

・実施期間：2026年2月11日(水・祝)～3月22日(日)

・実施内容：水戸の梅まつりにおける話せるAIガイド「ToyTalk（スポットAI）」の提供

・目的：来場者体験の向上、案内業務の負荷軽減、スポットAIの有効性検証

・実際のスポットAI：https://toytalk.ai/ai/a3730e1dfb735c76f21d5e3dfbefad03

・水戸の梅まつり公式HP：https://mitokoumon.com/ume/

【会社概要】

社名：株式会社ブリッジウェル

所在地：東京都江東区高橋14-3 盛市ビル3F

事業内容：話せるAIガイド「ToyTalk」事業、コンサルティング事業ほか

URL：https://toytalk.ai

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブリッジウェル

Email：sales-team@toytalk.ai