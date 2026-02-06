SPLYZA、最新AI技術と分析ノウハウで紀美野町のスポーツ教育を支援。官民連携公園に「思考力を養う」ための映像解析インフラを全面提供

株式会社SPLYZA

和歌山県紀美野町とアプリケーション開発を通じてスポーツ教育とヘルスケアを支援する株式会社SPLYZA（所在地：静岡県浜松市、代表取締役：土井 寛之、以下「SPLYZA」）は、2026年4月1日、地方自治体運営の施設としては導入例が少ないAI分析環境を備えた「紀美野町スポーツ公園」をリニューアルオープンします。本プロジェクトは、公立施設に民間ノウハウを注入するDBO方式を採用。AIカメラや、映像分析ツール、3D動作解析アプリを常設し、子どもたちが自らのプレーを客観的に振り返り、仲間との対話を通じて課題を解決していく「主体的な学び」と「教育的成長」を支援する、”成長するスポーツ拠点”を目指します。

■ SPLYZAが提供する「AI×スポーツ」のPDCAサイクル

公園内のサッカー場、野球場、体育館（バスケットボール等）でのプレーをAIカメラで解析し、蓄積されたデータを活用して選手やチームの成長を支援します。

導入ソリューション:

選手自ら「課題発見」から「課題解決」までを行うための、映像分析ツール「SPLYZA Teams」

AI動作解析アプリAIによるマーカーレス3D動作解析*アプリ「SPLYZA Motion」

*マーカーレス3D動作解析：体にセンサーをつけたり特殊なスーツを着用したりせずに、3次元で動作解析ができること

SPLYTZA映像分析ツール「SPLYZA Teams」による思考力の育成

https://products.splyza.com/teams/function/

選手自ら課題を解決するための機能を、サッカー場や体育館での練習・試合に活用します。

主な機能:図形/字幕の描き込み、タグ付け、 AIまとめ機能、データ集計・分析など。

目的: 映像共有を通じて、選手一人ひとりが「考える力」を伸ばし、主体的に成長できる環境を提供します。

AIマーカーレス3D動作解析アプリ「SPLYZA Motion」

https://motion.products.splyza.com/

カメラ1台でAIによる3D動作解析が可能なモーションキャプチャ環境を、現場へ導入します。

主な機能: 3D認識、二画面比較、道具の認識など。

目的: 投球フォームや、ランニングフォーム、シュート動作などを可視化し、科学的なアプローチによるパフォーマンス向上を支援します。

■ リニューアルのポイント

- 複数競技に対応するハイグレードな施設群 ・ 人工芝サッカー場 ・野球場 ・ バスケットボールを中心に多目的利用できる体育館（フルコート対応） ・ テニスコート（2面、LED照明付き） ・ 12室の合宿型宿泊棟 ・ カフェ‧レストラン（一般利用可）多競技‧多目的利用を前提としたエリア構成により、地域スポーツから合宿、公式大会までをシームレスに受け入れます。- AI×スポーツのPDCAサイクルを実装 サッカー‧野球‧バスケットボールのプレーを AIカメラで解析。 AI解析に株式会社SPLYZAのチームスポーツに特化したアプリ「SPLYZA Teams」と動作解析アプリ「SPLYZA Motion」を導入します。選手ごとの成長ログを蓄積し、PDCA型のパフォーマンス向上を仕組み化します。- 地域に開かれた“デイリー・スポーツパーク”誰もが公平に施設を利用できる仕組みを構築。 教育機関・クラブチーム・地域企業との連携により、「地域のスポーツ日常化」を推進します。 ・ 町民料金の設定 ・ 地域イベント ・ 障がい者スポーツ利用への配慮- 持続可能な経営モデルの構築公園全体のデザイン・建設・運営をKIMINO STUDIES+コンソーシアムが一体的に担うDBO方式により、民間ならではのスピード感と運営ノウハウを最大化します。LED照明・省エネ設備によるランニングコスト削減 ・ 合宿需要を取り込む宿泊棟での町外利用者の向上・ カフェ・レストランの来訪転換 ・ 大会・イベント誘致による非日常需要の創出 「地域財政を圧迫しないスポーツ公園」という新たな自治体モデルを提示します。全体会場※イメージパース施設入り口※イメージパース

■PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hW58eSnHWC4 ]

KIMINO STUDIES株式会社 代表取締役 尾形良樹 瀧本淳 コメント

このプロジェクトは、“地方スポーツの可能性を再設計する”挑戦です。 競技者・指導者・家族・地域が同じ場所で成長し続ける、まったく新しいスポーツパークをつくります。紀美野町とともに、国内外から評価されるモデルケースに育てていきます。

■ 施設所在地・アクセス

所在地: 和歌山県海草郡紀美野町（旧スポーツ公園跡地）

アクセス: 車で海南ICより約25分、またはJR海南駅より町内バス利用

オープン予定日: 2026年4月1日（水）

【株式会社SPLYZAについて】

https://www.splyza.com/

(https://www.splyza.com/)会社名： 株式会社SPLYZA（スプライザ）

所在地： 静岡県浜松市中央区相生町16-13

代表者： 代表取締役 土井 寛之

ファクトブック：https://www.splyza.com/company/factbook.html

【KIMINO STUDIES株式会社について】

会社名：KIMINO STUDIES株式会社

所在地：和歌山県海草郡紀美野町動木518

代表者：代表取締役 尾形 良樹‧代表取締役 瀧

本 淳

■プロジェクト全体に関するお問い合わせ

紀美野町役場 教育課 TEL：073-489-5915

KIMINO STUDIES株式会社

TEL：080-3303-3630（代表取締役 瀧本） MAIL：takimoto@ultrasportskimino