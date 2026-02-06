BS10プレミアムにて厳選洋楽ライブを放送！ザ・ローリング・ストーンズ＆ポール・マッカートニー スペシャル

株式会社ジャパネットブロードキャスティング(C) Qello Concerts by Stingray

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」では、半世紀に亘りシーンの第一線に君臨し続ける伝説のロックバンド・ザ・ローリング・ストーンズの過去ライブをお届けします。

２ヵ月連続で放送している「ザ・ローリング・ストーンズ スペシャル」。PART２の今回は、デビュー50周年を記念する〈50＆カウンティング・ツアー〉の締めくくりとして２０１３年７月に開催され、１０万人を超す来場者を熱狂させた「ザ・ローリング・ストーンズ：ハイド・パーク・ライヴ ～SWEET SUMMER SUN～」、２０１６年３月に行われた、キューバの首都ハバナで１２０万人を動員したフリー・コンサート「ザ・ローリング・ストーンズ：ライヴ・イン・キューバ ～ ＨＡＶＡＮＡ ＭＯＯＮ ～」、1981年12月18・19日に、米国バージニア州ハンプトンで行った「ザ・ローリング・ストーンズ：ハンプトン・コロシアム ～ ライヴ・イン・1981」を初放送いたします。さらに、1978年のアルバム『女たち』発売翌日（6月10日）より行なわれた北米ツアーから、7月18日のテキサス州フォート・ワースで行われた「ザ・ローリング・ストーンズ Ｓｏｍｅ Ｇｉｒｌｓ：Ｌｉｖｅ ｉｎ Ｔｅｘａｓ」を放送いたします。

併せて、「2ヵ月連続 ポール・マッカートニースペシャル ＰＡＲＴ２」もお届け！“ＭｕｓｉＣａｒｅｓ Ｐｅｒｓｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ”受賞記念として２０１２年に開催された「ポール・マッカートニー：トリビュート ～ミュージケアーズ～」（初放送）、ビートルズ・ナンバーや、おなじみのヒット曲、ツアー直後にリリースされたアルバムからのナンバーと、バリエーションに富んだ選曲で、幅広い世代のファンを熱狂させたライヴの模様を捉えたファン必携の「ポール・マッカートニーＴｈｅＳｐａｃｅＷｉｔｈｉｎＵＳ」やアルバム「Ｋｉｓｓｅｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｂｏｔｔｏｍ」のリリース翌日に、ポールが愛してやまない数々の名曲が演奏された「ポール・マッカートニーＬｉｖｅＫｉｓｓｅｓ」もお送りします！ぜひご覧ださい！

2ヵ月連続 ザ・ローリング・ストーンズ スペシャルＰＡＲＴ２

ザ・ローリング・ストーンズが2013年7月6日・13日の2日間に渡り

英国ハイド・パークで行ったコンサートを放送。

(C) Qello Concerts by Stingray『ザ・ローリング・ストーンズ：ハイド・パーク・ライヴ ～SWEET SUMMER SUN～』2月8日(日)午前9：20／2月13日(金)夕方5：50

ザ・ローリング・ストーンズの歴史的な凱旋公演。ミック、キース、チャーリー、そしてロニーが最高のパフォーマンスを披露する2つの壮大な野外コンサートに、あらゆる年齢層の10万人を超える熱狂的なファンが公園に詰めかけ、ヒット曲を次々と披露。元ギタリストのミック・テイラーが特別ゲストとして2曲に参加。

ザ・ローリング・ストーンズが2016年3月25日にハバナで行ったコンサートを放送。

『ザ・ローリング・ストーンズ：ライヴ・イン・キューバ ～ ＨＡＶＡＮＡ ＭＯＯＮ ～』2月15日(日)午前10：00／2月20日(金)よる6：00

キューバのハバナで行われたザ・ローリング・ストーンズの歴史的なコンサート。アメリカ・ラティーナ・オレ・ツアーの終わりに撮影されたこの作品では、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、チャーリー・ワッツ、ロニー・ウッドが、120万人以上のファンに向けて素晴らしいパフォーマンスを披露する。

ザ・ローリング・ストーンズが1981年12月18・19日に、米国バージニア州ハンプトンで行ったライブを放送。

(C) Qello Concerts by Stingray『ザ・ローリング・ストーンズ：ハンプトン・コロシアム ～ ライヴ・イン・1981』2月22日(日)午前9：00／2月27日(金)よる6：00

アルバム「Ｔａｔｔｏｏ Ｙｏｕ」を引っさげて行われたアメリカン・ツアー。その年最も成功したツアーとなり、チケット売上は当時史上最高の5，000万ドルを記録。ツアーは9月末のフィラデルフィアから12月18、19日のバージニア州ハンプトンまで、50日間開催。キース・リチャーズの誕生日でもあった12月18日の公演は、有料イベントとしてテレビ放送された史上初の音楽コンサートをお楽しみください。

ザ・ローリング・ストーンズが1978年Ｓｏｍｅ Ｇｉｒｌｓツアーとしてテキサス・フォートワースで行ったライブ。

『ザ・ローリング・ストーンズ Ｓｏｍｅ Ｇｉｒｌｓ：Ｌｉｖｅ ｉｎ Ｔｅｘａｓ』2月23日(月)午後1：00

ライブでの定番「Ｍｉｓｓ Ｙｏｕ」などを収録した1978年のアルバム「Ｓｏｍｅ Ｇｉｒｌｓ」発表時のツアーにおいて、テキサス州フォートワースでのライブの模様を収録。

2ヵ月連続 ポール・マッカートニースペシャルＰＡＲＴ２

ポール・マッカートニーが2012年2月10日にＬＡで行ったライブを放送。

(C) Qello Concerts by Stingray『ポール・マッカートニー：トリビュート ～ミュージケアーズ～』2月14日(土)よる6：00／2月26日(木)午後1：00

2012年2月10日、ポール・マッカートニーはＭｕｓｉＣａｒｅｓ Ｐｅｒｓｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒに選ばれ、ロサンゼルスで行われたガライベントでスーパースターと共にパフォーマンスを行ったライブをお楽しみください。

ポール・マッカートニーが2005年のアルバムに伴って行った米国ツアー。

ビートルズやソロの名曲を熱演。

『ポール・マッカートニー Ｔｈｅ Ｓｐａｃｅ Ｗｉｔｈｉｎ ＵＳ』2月15日(日)よる11：00

2005年の「Ｃｈａｏｓ ａｎｄ Ｃｒｅａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ Ｂａｃｋｙａｒｄ」アルバムのリリースにともなうアメリカツアーの模様を収録した作品。彼のソロ作品やビートルズの楽曲が演奏されています。この作品は、ポール・マッカートニーの音楽的才能とライブパフォーマンスの素晴らしさを伝えています。

(C) Qello Concerts by Stingray

ポール・マッカートニーが「Ｋｉｓｓｅｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｂｏｔｔｏｍ」を主軸に、ジャズや名曲をオーケストラと奏でるライブ。

(C) Qello Concerts by Stingray『ポール・マッカートニー Ｌｉｖｅ Ｋｉｓｓｅｓ』2月21日(土)よる11：00

元ビートルズのポール・マッカートニーによる、アルバム『Ｋｉｓｓｅｓ Ｏｎ Ｔｈｅ Ｂｏｔｔｏｍ』の世界観を主軸としたライブ映像作品。ジャズ・スタンダードを中心に、ビートルズやソロの名曲も織り交ぜた豪華なセットリストです。オーケストラとバンドを従えた演奏は上質で優雅。伝説のミュージシャンが贈る、深みのあるボーカルと圧巻のパフォーマンスによる極上の音楽体験を存分にお楽しみください。