名古屋グランパス公式「グラコレ」新シーズン開幕！ カードデザインも新シーズン仕様にフルリニューアル

プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発・運営している株式会社VOLZ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗、以下VOLZ）は、株式会社名古屋グランパスエイト（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：清水 克洋）と共同で提供している公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション（略称：グラコレ）」において、2026年2月から開始する新しいシーズンのサービスを開始いたしました。

（URL: https://grampus-collection.com?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026 ）

公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション」新シーズンスタート！

■ 新シーズン仕様にフルリニューアルしたカードデザインで登場！

今シーズンは、特別大会「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」の開催を経て「2026-2027シーズン」へと向かう、Jリーグにとっても節目となる特別なシーズンです。 この熱気を表現するため、カードデザインを新シーズンに合わせてフルリニューアルいたしました。選手の白熱したプレーシーンをよりダイナミックに表現しています。また、今シーズン限定の特別仕様カードも順次追加予定です。

公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション」新デザインで登場！

■ 新シーズン開幕記念！２大キャンペーン開催

新シーズンのスタートダッシュを応援する、期間限定の豪華キャンペーンを実施します。

１. 【全員プレゼント】新シーズンリリース記念カード

新シーズンのリリースを記念して、シリアルコードを入力した方全員に

「名古屋グランパスコレクション新シーズンリリース記念カード」をプレゼントします。期間限定となっていますのでお早めにご利用ください。

<受取可能期間>

2026年2月6日（金） ～ 2026年7月31日（金）23：59

<シリアルコード掲載箇所>

・名古屋グランパス 公式 X (https://x.com/nge_official)

・豊田スタジアム内のデジタルサイネージ・ポスター(2026年2月8日（日）清水戦・2月21日（土）長崎戦)

※ポスターの掲出は2026年2月8日（日）の清水戦のみとなります。

<入手方法>

以下いずれかの方法でシリアルコード入力ページへ進み、シリアルコードを入力

1. 名古屋グランパスコレクションへアクセスし、

サービス内の特設バナーからシリアルコード入力ページへ遷移

（URL: https://grampus-collection.com?utm_source=volz&utm_medium=news&utm_campaign=2026）

2.公式X／豊田スタジアム内のデジタルサイネージ・ポスターに掲載されているURLから、

シリアルコード入力ページへ遷移

※新シーズンリリース記念カードの配布は１アカウントにつき１回までとなります。

公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション」カードプレゼント！

２.スタートダッシュ！「新シーズンスタート記念ログインボーナス」

期間中、毎日ログインするだけで「スカウトチケット」を獲得できる特別ログインボーナスを開催します。

毎日アクセスして、新シーズンの選手カードを無料で手に入れるチャンスです。

<キャンペーン開催期間>

2026年2月6日（金） ～ 2026年2月15日（日）23：59

公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション」期間限定ログインボーナス開催！

■ グラコレ2025シーズンから新シーズンへの移行について

既存ユーザー様の資産（ダイヤ・コイン）は、新シーズンへそのまま引き継がれます。2025シーズンに獲得したカードは「アルバム」に保存され、閲覧が可能です。なお、シーズンの異なるカード同士のトレードは行えませんのでご注意ください。

※2025シーズンのランキング上位者には、別途トロフィーカードが付与されます。

その他、詳しい内容につきましては、グラコレ内のお知らせにてご確認ください。

■ 「J STATS PICK」で選手の活躍を予想

実際の試合データと連動した予想参加型コンテンツ「J STATS PICK」は今シーズンも開催。 試合ごとに設定される「テーマ（お題）」に合わせて活躍が期待される選手を３名選出し、実際の試合データに基づいたスコアでランキングを競います。 予想を的中させて上位に入賞すると、豪華報酬や限定カードを獲得可能です。さらに、特定のカードを所持・設定することで獲得スコアがアップする「特効」機能も搭載。集めたカードを活用し、戦略的に試合予想を楽しみましょう。

公式デジタルカードコレクションサービス「名古屋グランパスコレクション」試合予想も開催

■ 名古屋グランパスコレクションについて

基本無料で名古屋グランパスの選手たちの白熱したプレーシーンを豪華デザインのデジタルカードでお届けする、デジタルコンテンツのコレクションサービスです。デジタルカードは、毎日アクセスすることで得られるログインボーナスや、コインやダイヤを利用したスカウトで獲得できます。

獲得したデジタルカードは、トレード機能でユーザー同士交換が可能です。また、ミッション機能を駆使してポイントを集めて新たなカードを獲得しましょう。マイチーム機能では、好きなポジションにカードを設置してあなただけのドリームチームを作ることができます。スカウトやトレードを駆使してデジタルカードをたくさん集め、ユーザー同士で競い合うランキングで上位を目指しましょう。

名古屋グランパスコレクション概要

名 称： 名古屋グランパスコレクション（略称：グラコレ）

ご利用環境： PC、スマートフォン

情 報 料： 基本プレイ無料（一部有料サービス有り）

コピーライト：(C) NAGOYA GRAMPUS EIGHT INC. (C) N.G.E. (C) VOLZ,Inc. All Rights Reserved.

U R L： https://grampus-collection.com/

名古屋グランパスHP： https://nagoya-grampus.jp/