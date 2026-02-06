「進撃の巨人」「葬送のフリーレン」「東京リベンジャーズ」「ゴジラ」など人気作品のグッズがラインナップ！『AIR TWOKYO POP UP STORE 2026 in あみあみ』が開催。
大網株式会社（本社・東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ「あみあみ池袋miniフェアグッズ店」にて、『AIR TWOKYO POP UP STORE 2026 in あみあみ』を開催いたします。
■注目ポイント
１.2026年2月13日(金)～3月1日(日)に『AIR TWOKYO POP UP STORE 2026 in あみあみ』が、「あみあみ池袋miniフェアグッズ店 イベントスペース」で開催。
２.人気アニメ・映画作品のアパレル、雑貨を多数ラインナップ。
３.対象商品を3,000円(税込)お買い上げ毎に、お選びいただいた作品の特典をランダムで1つプレゼント。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
【AIR TWOKYO とは】
既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。
ブランド名の由来は、『越境（EKKYO)サービス』と『熱狂（NEKKYO)出来る商品作り』その二つ（TWO)のKYOを全世界へ発信する。
【開催概要】
■イベント名称：AIR TWOKYO POP UP STORE 2026 in あみあみ
■開催期間：2026年2月13日(金)～3月1日(日)
■開催場所
・あみあみ池袋miniフェアグッズ店 イベントスペース
※詳細は（あみあみ池袋店イベント @amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)）にてお知らせします。
■購入特典：
対象商品を3,000円(税込)お買い上げ毎に、お選びいただいた作品の特典をランダムで1つプレゼント。
・進撃の巨人：オリジナルアンブレラマーカー 全5種
・葬送のフリーレン：オリジナルポストカード 全7種
・東京リベンジャーズ：オリジナルアンブレラマーカー 全6種
・ゴジラ：オリジナルアンブレラマーカー 全3種
※特典は1会計ごとの金額で配布されます。
※特典はなくなり次第終了となります。
※購入のタイミングによっては配布を終了している場合がございます。
■商品の一部をご紹介
・TVアニメ『進撃の巨人』第10弾(Season1~3コレクション)
・TVアニメ『葬送のフリーレン』第1弾・第2弾 Memories of the Journey
・TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボグッズ MY HERO
・ゴジラ70周年記念のグッズコレクション第4弾 『ゴジラVSデストロイア』30周年
※商品によっては売り切れとなる可能性もございますので予めご了承ください。
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会
TM & (C) TOHO CO., LTD.
【店舗情報】
