【茨城県常陸太田市】常陸秋そばフェスティバル（集客型）『熟成常陸秋そば「冬けんちん」フェアin桃源』を開催します
常陸太田市
【昼の部】午前11時～午後2時
詳しくはこちら :
https://www.kanko-hitachiota.com/page/page002038.html
常陸太田市観光物産協会ホームページ
開催概要
〇日時：令和8年2月10日(火)・11日(水・祝)
【昼の部】午前11時～午後2時
【夜の部】午後4時～8時(7時オーダーストップ)
※夜の部は初日のみの開催。
〇場所：西山の里「桃源」食堂・売店・駐車場（常陸太田市新宿町576）
※ 駐車場（西山の里桃源および西山公園駐車場）
〇内容
(1)熟成常陸秋そばと冬けんちんの食べ比べ (会場：食堂)
・3店舗のもりそばと２店舗のけんちん汁を提供します （そばつゆ付き）。
※なくなり次第終了
・提供価格…１食1,500円
・客席数…36席（114人）
・１食購入ごとにお楽しみガチャガチャ1回分をプレゼントします。
※夜の部は、２月10日（火）のみです。
(2)桃源茶室 晏如庵で常陸秋そば御膳と懐石
【メニュー】
・熟成常陸秋そば（十割そば・二八そば等）けんちん汁・そばつゆ付
・変わり常陸秋そば（蕎麦プリン・ワンドリンク付）
・蕎麦がきの揚げ出し
・蕎麦の握り寿司（本鮪・常陸牛・鰻）
※メニューは当日の状況により変更となる場合があります。
・事前予約制（募集組数 各日2組（1組4名まで）1人5,000円）
1組目…午前11時～午後12時30分、2組目…午後1時～2時30分
(3)屋台村コーナー (会場…駐車場および売店等)
2月10日…午前11時～午後8時
2月11日…午前11時～午後2時
テントやキッチンカーなど、お蕎麦以外のグルメがお楽しみいただけます。
イベントに関する問い合わせ
常陸秋そばフェスティバル実行委員会（常陸太田市観光物産協会内）
〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町949-9
電話：0294-72-8194
FAX：0294-72-4201
電話対応時間：午前8時30分~午後5時15分（土日祝除く）
詳しくはこちら :
https://www.kanko-hitachiota.com/page/page002038.html
常陸太田市観光物産協会ホームページ