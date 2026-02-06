【東京・大田区】「馬込アートギャラリー」が２月１日にオープンしました！

大田区役所馬込アートギャラリー開館記念式典テープカット開館記念展開館記念展

大田区では、文化薫る馬込の地から、郷土愛と人々の豊かな感性・創造力を育む収蔵と展示のギャラリーを新たに開館しました。

本館は、住宅等に使用されてきた区施設を改修し、区が所蔵する絵画等の収蔵・展示施設として整備しました。地域ゆかりの作家の絵画をさまざまな切り口でご紹介し、誰もが文化芸術に触れる機会を創出することで、区民の文化振興・心豊かな生活となることをめざします。また、大田区所蔵絵画の認知度と価値を高めるため、地域作家の研究を進めて情報を発信していきます。

地域連携事業では、区内で活躍するアーティストと地域住民が交流・連携するワークショップなどを開催し、共同制作や対話を通じた地域交流の場を創出します。ぜひご来館ください！

＜施設概要＞

■名称 大田区立馬込アートギャラリー

■所在地 大田区南馬込四丁目10番４号

■運営者 公益財団法人大田区文化振興協会

■入館料 無料

■開館時間 午前９時～午後４時30分（入館は午後４時まで）

■休館日 月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日から１月３日まで）、臨時休館（展示替え等）

■連絡先 TEL:03-6410-7960

FAX:03-6410-7962

■HP https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/mag

＜開館記念展＞

■会期 ５月10日（日）まで

＜ギャラリートーク＞

２月23日（月・祝）・28日（土）、３月14日（土）、４月25日（土）、５月３日（日）

各日午後２時15分から

詳細を見る :https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/press/releaseR07/2026020201.html