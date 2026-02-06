【NHKカルチャー】『北海道のニュースター』島 太星さんがNHK文化センター青山に登場！
株式会社エヌエイチケイ文化センター
オンライン受講、大好評受付中！
教室受講、満員御礼！
歌手・俳優・タレントとして多彩に活躍する島太星さん。
北海道発のボーイズグループ「NORD」での活動に加え、ソロでは定評のある歌唱力を生かして、音楽番組などに出演。
ミュージカルやバラエティにも挑戦しています。
地元北海道で着実に実力を発揮し、近年は全国へと活動の場を拡大。
ほんわかとした人柄と天然っぷりで人々を魅了し、「愛されキャラ」の地位を確立しました。
2025年春『フランケンシュタイン』出演を経て、改めて向き合った“表現”への思いとは。
これまで語られなかった葛藤、そして今の気持ちを伺います。
▼事前質問も募集中！※2/8（日）〆切
https://forms.gle/YEpAAJ9sfSYRKDFL6
表現者 島太星の現在地
講師：島 太星
開催形式：オンライン
開催日時：2026年2月15日（日）10:30～11:30
※見逃し配信あり
受講料：会員・ 一般（入会不要）3,300円（税込）
主催：NHK文化センター青山教室
申し込み・詳細URL：
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326451.html