【NHKカルチャー】『北海道のニュースター』島 太星さんがNHK文化センター青山に登場！

株式会社エヌエイチケイ文化センター島 太星さんオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326451.html

オンライン受講、大好評受付中！

教室受講、満員御礼！

歌手・俳優・タレントとして多彩に活躍する島太星さん。

北海道発のボーイズグループ「NORD」での活動に加え、ソロでは定評のある歌唱力を生かして、音楽番組などに出演。

ミュージカルやバラエティにも挑戦しています。

地元北海道で着実に実力を発揮し、近年は全国へと活動の場を拡大。

ほんわかとした人柄と天然っぷりで人々を魅了し、「愛されキャラ」の地位を確立しました。

2025年春『フランケンシュタイン』出演を経て、改めて向き合った“表現”への思いとは。

これまで語られなかった葛藤、そして今の気持ちを伺います。

▼事前質問も募集中！※2/8（日）〆切

https://forms.gle/YEpAAJ9sfSYRKDFL6

表現者 島太星の現在地

講師：島 太星

開催形式：オンライン

開催日時：2026年2月15日（日）10:30～11:30

※見逃し配信あり

受講料：会員・ 一般（入会不要）3,300円（税込）

主催：NHK文化センター青山教室

申し込み・詳細URL：

https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1326451.html