【2026年にPROモデル登場】停電時も『チャリパワー』で業務用機器を稼働

Areti株式会社『チャリパワー 』はコンプレッサーなどの瞬間最大電力にも耐えられる設計。「これがないと仕事が回らない」と株式会社シゲオーの木原氏。

家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）はクラウドファンディングのキャンプファイヤーにおいて、『チャリパワー PRO』プロジェクトの目標金額を達成。『チャリパワー PRO』プロジェクトは2月15日（日）まで公開。

今回は『チャリパワー』の進化を後押しした現場の声をお届けします。

「仕事はあるのに、電源がない」作業効率を左右する見えない壁

出張修理では、『チャリパワー』があることでコンセントを探す手間を省けるようになり、配線が制限される場所でも作業効率はUPした。

「仕事はあるのに、電源がないだけで生産性が大きく落ちる」

この“現場で電源が確保できない”という課題が、『チャリパワー』導入のきっかけとなった。

そう語るのは、事業者向けの電動アシスト自転車を中心に、出張修理を行う株式会社シゲオーの木原直幹氏だ。

通常、タイヤの空気充填には手動ポンプやコンプレッサーが使用されるが、手動の場合は1本あたり5～6分を要する。一方、コンプレッサーを使えば1分以内で完了するものの、屋外や出張先では電源の確保が難しく、発電機やポータブル電源でも十分な解決には至らなかった。

パナソニック、ブリヂストン、ヤマハの電動アシスト自電車25.2-25.9Vの純正バッテリーに対応。

こうした“現場の電源問題”を実用レベルで初めて解決したのが、電動自転車のバッテリーからAC100V電源を取り出せるインバーター『チャリパワー』だ。

電源インフラに依存せず、出張修理の現場で安定した電力供給を可能にしたと言えるだろう。

「以前は空気入れや電動工具の使用に時間と手間がかかり、場合によっては作業内容に制限が生じていました。しかし『チャリパワー』なら、350Wクラス・13Lタンクの業務用エアコンプレッサーも問題なく起動・稼働できます。これにより、自転車、電動アシスト自転車、原付バイクなど、幅広い車両のタイヤ空気圧を、その場で適正値まで充填できるようになりました。さらに、電動工具の充電器や夏場の100V扇風機なども同時に使用でき、現場の作業環境が大きく改善しました」（株式会社シゲオー 木原直幹氏）

『チャリパワーPRO』へ進化、現場での活用領域がさらに拡大

コンパクト＆軽量設計だから車載にも最適。

『チャリパワー』は今年、『チャリパワーPRO』へとバージョンアップする。

屋外や地下駐輪場など、これまで電源確保が課題となっていた現場の新たな解決策としての価値を高め、今後はより多様な分野・用途での活躍が見込まれている。

「電動自転車のバッテリーをそのまま電源として活用できるため、業務用エアコンプレッサーに限らず、各種電動工具をスムーズに使用できます。空気充填や整備作業のスピードが飛躍的に向上し、1件あたりの作業時間短縮と対応件数の増加につながっています。一般的なポータブル電源も試したことがあるのですが、定格出力が足りていても、起動時に必要となる大電流（サージ）に耐えられないものがほとんどです。コンプレッサーなどのモーター機器は起動できません。その点でも、『チャリパワー』『チャリパワーPRO』は現場で本当に役立っていると感じています」（株式会社シゲオー 木原直幹氏）

建物の地下や通路などでも、スムーズな搬入が可能。

『チャリパワーPRO』は定格出力520Wながら、始動電流(突入電流)1000W級の負荷に耐えられる設計を採用している。これにより、業務用エアコンプレッサーをはじめとしたモーター機器を実用レベルで起動・稼働させることが可能となった。

この最大瞬間負荷への強さこそがスペック上の出力値だけでは測れない、「現場で使えるかどうか」を分ける最大のポイントとなっている。

バッテリー交換式で“止まらない電源”を実現

『チャリパワー PRO』はバッテリーを使い切っても別の満充電バッテリーに交換するだけで長く使用できるため、展示会などでも活躍する。

『チャリパワーPRO』はバッテリー交換式を採用しており、電力を使い切っても、満充電のバッテリーを差し替えるだけで継続稼働が可能だ。充電完了を待つ必要がないため、作業中や緊急時に電源を喪失するリスクを低減できる点が大きな特長となっている。



例えば、冷蔵庫が停止すれば食材は廃棄せざるを得ず、レジが使えなければ売上は即座にストップする。さらに、自動ドアやオートロックが作動しなければ、顧客や従業員の安全確保にも支障をきたす。

事業者にとって、ルーターに給電して通信手段を確保できれば、復旧活動をスムーズに進める大きな力となる。停電時の電源確保は事業継続の観点からも重要な課題となっているのだ。

『チャリパワー PRO』で事業を継続し、家族を守る。自転車のバッテリーが大きな力に。

停電時、電動自転車を保有する企業にとって、そのバッテリーを「眠れる資源」として活用可能にするのが『チャリパワーPRO』だ。身近な電動アシスト自転車のバッテリーを使用することで、充電忘れや設置スペース不足、操作の難しさといった、従来のポータブル電源が抱えている課題も解消できる。



電動自転車の普及により、都市部にはすでに膨大な数のバッテリーが存在している。

『チャリパワーPRO』は、大規模な発電設備を持たない企業や家庭においても、こうした既存資産を活用し、低コストで社会インフラを支える電源確保の手段となることを目指している。

【プロフィール】

木原直幹 自転車安全整備士／(都)自転車安全教育指導員



新聞配達・郵便・警察・官公庁・宅配業など、電動自転車を「業務の足」として活用する企業を多数顧客に持ち、自転車やバイクの出張メンテナンスを行う株式会社シゲオーに所属。住宅地や地下駐輪場など「電源のない現場」での業務が多いため、チャリパワーを導入している。

サイズ：W156×H98×D221mm／本体重量：1.25kg／AC100V出力 500Wまで（瞬間最大出力1000W 2秒間）／USBポート2口／Type-Cポート1口（5V/9V/15V/20V）キャンプファイヤーにてクラウドファンディングに挑戦中!『チャリパワー PRO』超早割なら20％OFF

・最大520Wの出力

・BCP対策にも

・国内主要3社のバッテリー（25.2-25.9V）に対応

・省スペースでいつでもスタンバイ

・軽くて持ち運び簡単

「チャリパワー PRO」にはUSB-A / USB-C / Lightning対応マルチケーブル2本、予備ヒューズを3つ付属。

本製品はキャンキャンパーのオリジナル製品であり、パナソニック株式会社、ヤマハ発動機株式会社、ブリヂストンサイクル株式会社のライセンス製品ではありません。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/898945/view