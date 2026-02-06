【CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026】6月6日（土）・7日（日）開催｜きゃりーぱみゅぱみゅ／Kroi／≠ME／松下洸平／wacci／第一弾出演アーティスト5組発表！

”CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026"第一弾出演アーティスト発表

岩手に音を、活気を、熱を。


3年目の"チャグロック"、開催決定！


CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026


日程：2026年6月6日(土)・6月7日(日)


会場：ツガワ未来館アピオ 岩手産業文化センター 野外特設会場（岩手県滝沢市）


主催：テレビ岩手(本社：岩手県盛岡市)



■チャグロック第一弾出演アーティスト5組発表！


≪第一弾出演アーティスト≫※五十音順　※出演発表のみ（出演日は後日発表）


・きゃりーぱみゅぱみゅ


・Kroi


・≠ME


・松下洸平


・wacci



◼︎ ≪チケット≫2月14日（土）午前1時　オフィシャル最速先行開始！


【受付期間】2026年2月14日（土）01:00～2月23日（月・祝）23:59
【当落発表】2026年2月26日（木）18:00
【プレイガイド】ぴあ： https://w.pia.jp/t/chagurock26/


【チケット一覧】


■1日券


入場券（高校生以上）　\10,000 (税込)


入場券（小学生・中学生）　\5,000 (税込)


■2日通し券


入場券（高校生以上）　\18,000 (税込)


入場券（小学生・中学生）　\9,000 (税込)



【駐車券】


P1付入場券（駐車券1枚付き）1日券　\14,000 (税込）


P1付入場券（駐車券1枚付き）2日通し券　\26,000 (税込）
※会場に最も近い「ツガワ未来館アピオ第1駐車場」。


※数量限定。



※整理番号なし


◆未就学児童入場無料（ただし、保護者1名につき1名まで）／小学生以上チケット必要


◆小学生・中学生は、入場時に身分証明書の提示あり


◆車椅子スペースをご希望の方、またはハンディキャップをお持ちで来場に不安のある方は、「ご来場の2週間前」までに公式サイトのお問い合わせフォーム、もしくはメール（chagurock@tvi.co.jp）までご連絡ください。



■2026年の開催から前方エリア「優先入場券」を初導入！


今年から前方エリア「優先入場券」を導入。



優先入場券の販売は、入場券をお買い上げいただいた方を対象に


2026年5月上旬頃の販売を予定しています。


購入方法・入場方法等の詳細は後日ご案内いたします。


■岩手に音を、活気を、熱を。3年目のチャグロック。


音楽と、この街がつながる場所。


音と自然が響き合う 岩手発の新たな音楽フェス。



広く高い空の下、雄大な岩手山に見守られながら最高の音を響かせたい――
その想いは、初開催から変わることなく、この地に息づいています。

そして今、年に一度のこのフェスは、


多くの人々の記憶に残る存在として、少しずつ根を張り始めました。

これまで岩手ではなかなか出会えなかったアーティストたちの音に触れ、
県外から訪れる音楽ファンと、地元の人々が同じ時間を共有し、歌い、踊り、笑い合う――
世代や立場を越えて生まれる一体感が、このフェスの風景です。

音楽が人を動かし、街に活力をもたらす。
その力を信じて、私たちは3回目の開催に挑みます。
未来に向けて、より魅力的で、より活気あふれる岩手を創っていくために。

「チャグチャグ馬コ」のように、時代を越えて、長く人々に愛される音を奏でたい。
この街に、次の世代へ受け継がれる音楽の物語を根づかせたい。
そんな願いを込めて、CHAGU CHAGU ROCK FESTIVALは今年も開催します。

皆さまとこの場所でお会いできる日を、心待ちにしております。



◼︎『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2025』ライブレポートはこちら
DAY1：https://lp.p.pia.jp/article/news/420671/index.html


DAY2：https://lp.p.pia.jp/article/news/420869/index.html






最新情報は公式サイト、各種SNSをご確認ください。



公式サイト：https://www.tvi.jp/chagurock/


公式X：https://x.com/chagurock


公式Instagram：https://www.instagram.com/chagu_rock/


公式YouTube：http://www.youtube.com/@chagurock







チャグロック公式サイトはこちら :
https://www.tvi.jp/chagurock/


※「チャグロック」とは？


馬を愛し、大切にする素朴な気持ちから生まれた農耕馬を癒やし、無病息災を祈って馬の守り神をお参りする風習「お蒼前参り」。小荷駄装束を着せた馬を引くのが流行し、育った祭りが「チャグチャグ馬コ」です。毎年6月の第2土曜日に行われ、100頭ほどの馬が、滝沢市の蒼前神社から盛岡市の盛岡八幡宮まで約14ｋｍの道のりを行進します。


馬のあでやかな飾り付けとたくさんの鈴が特徴で、歩くたびに「チャグチャグ」と鳴る鈴の音が名称である「チャグチャグ馬コ」の由来といわれています。


私たちは、「チャグチャグ馬コ」のように長く人々に愛される音を奏で続けることができるよう本イベントを育てていきたいという願いを込めて「CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL」と命名しました。