【米国ランニングシューズブランド“BROOKS”】走ることを、もっと自由にするポップアップイベント「BROOKS TOKYO 2026」 期間限定開催！

米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」は、走ることをもっと自由に、もっと自分らしく楽しむためのポップアップイベント「BROOKS TOKYO 2026」 を、2026年2月より東京・日本橋浜町／新橋／清澄白河の都内各所3拠点にて開催いたします。

本イベントは、BROOKSが掲げるブランドメッセージ「Let’s Run There」を東京の街に落とし込み、 走ること、リカバリーすること、そしてまた走り出すこと--ランナーの日常に寄り添う体験を、3つの拠点をつなぐ“ランニング動線”として設計しました。

今回の「BROOKS TOKYO 2026」では、東京の異なる3つの拠点をランニングでつなぐことで、 走る前・走っている最中・走った後までを一連の体験として楽しめる構成としています。

走ること、リカバリーすること、そしてまた走り出すこと。

BROOKSの“Let’s Run There” を、ぜひ東京で体感してください。

「BROOKS TOKYO 2026」概要

■「ととけん日本橋浜町」／ランステ＆リカバリー拠点

ランステとランニング後のリカバリーをテーマに、日本橋浜町の「ととけん日本橋浜町」とコラボレーション。 BROOKSのランニングシューズを実際に着用して走ったあと、サウナや入浴によるリカバリー体験までを一連で楽しめる拠点です。

期間中は、BROOKSの最新ランニングシューズの展示・試し履きに加え、様々なランニングコミュニティとのグループランイベントを開催。ランナーを応援するととけん限定の特別なグッズの配布も予定しています。

「ととけん日本橋浜町」

住所：東京都中央区日本橋浜町3丁目9-7

営業時間：平日12:00～23:00/土日祝10:00～23:00

開催期間：2月9日（月）～3月1日（日）

MAP：https://maps.app.goo.gl/pBqeU3edkSHizFn87

2月９日(月)～23日(月)

プレミアムクッション「Glycerin」シリーズから最新シューズの展示&レンタル

展開モデル：「Glycerin MAX2」「Glycerin FLEX」

「Glycerin MAX 2」「Glycerin FLEX」

2月24日(火)～3月1日(日)

速さを求めるスピードモデル「Hyperion」シリーズから最新シューズの展示&レンタル

展開モデル：「Hyperion Elite 5」「Hyperion MAX 3」「Hyperion 3」

■「Hualalai」／BROOKSと出会う拠点

「Hyperion Elite 5」「Hyperion MAX 3」「Hyperion 3」

新橋に店舗を構える「Hualalai」は、ランニングと日常の境界を越えてBROOKSと出会うための拠点。 期間中は、BROOKSの世界観を体感できるウィンドウサインの展開をはじめ、最新ランニングシューズの展示を実施します。

また、ノベルティキャンペーンとして、カフェのご利用とBROOKS公式Instagramのフォローで「BROOKS TOKYO 2026」限定トートバッグプレゼント。（※なくなり次第終了）

「Hualalai（フアラライ）」

住所：〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目16-7 三甲新橋1F

開催期間：2026年2月18日(水)～3月6日(金)

営業時間：平日7:00～21:00 （土日定休）

MAP：https://maps.app.goo.gl/3jUHUhU63u6vLp8V6

■「B²」／ランニング中にパワーチャージできる拠点

都内ランナーに親しまれるランニング拠点「B²」では、日常のランニングの延長線上でBROOKSを体験できる場を提供します。開催期間中は、B²商品のご購入とBROOKS公式Instagramのフォローで「BROOKS TOKYO 2026」限定トートバッグをプレゼント。（※なくなり次第終了）

「B² （ビースクエアード）」

住所：〒135-0033 東京都江東区深川1丁目9-10

開催期間：2026年2月18日(水)～3月6日(金)

営業時間：9：00～18：00

MAP：https://maps.app.goo.gl/8ZUV8uzzonqi71Wx7

「B²」は、ベーカリー工場とコーヒー焙煎工場が一体となった日本初の“インダストリアルカフェ”として、2020年3月にカフェ激戦区の清澄白河に1号店をオープンしました。焼き立てのパンと店内焙煎のコーヒーを楽しめる人気店として成長し、現在は都内に4店舗（清澄白河・東陽町・南麻布・吉祥寺）を展開。2024年3月には焙煎業務を拡大し、First Crop Coffee Japanの焙煎所を新設しています。「本当に美味しくて安心できるものを届けたい」という思いのもと、日々パンとコーヒーの品質を徹底的に追求し続けています。パンは職人がその場で丁寧に焼き上げた出来立てのものをラインナップ豊富にご用意し、コーヒーは焙煎所で熟練の焙煎士が心をこめて焼き上げ、各店舗の経験豊富なバリスタが一杯ずつ丁寧に抽出しています。

■ 限定ノベルティ詳細

▶「BROOKS TOKYO 2026」 限定トートバッグ（ととけん／Hualalai／B² にて配布）

自然に囲まれた日常の風景をモチーフにしたイラスト制作するイラストレーター・Hisae Sasaki氏による、今回のための限定デザインのトートバッグ。

＜Illustrator Profile＞

Hisae sasaki （イラストレーター）

Instagram @hisae_illustration(https://www.instagram.com/hisae_illustration/)

東京・高尾在住

トレイルランニングやアウトドア、犬との暮らし、自然に囲まれた日常の風景をモチーフにイラストを制作。

▶「BROOKS TOKYO 2026」限定リフレクターバンド （ととけん日本橋浜町 限定）

ととけん日本橋浜町でのコラボレーションの開催期間中、ランステをご利用いただいた方へプレゼントいたします。夜間や早朝ランニング時にも活躍する、実用性の高いアイテムです。

※なくなり次第終了

▶「BROOKS TOKYO 2026」限定お守り （ととけん日本橋浜町 限定）

ととけん日本橋浜町でのコラボレーション開催期間中、2月24日（火）より「HYPERION」シリーズの展開期間にあわせて、ランステをご利用いただいた方へ、ランナーを応援するオリジナルお守りをプレゼントいたします。※なくなり次第終了

■ about BROOKS

1914年創業の100年を超える歴史をもつ米国ランニングシューズブランド。

ランニングシューズ界では今でこそ当たり前となったEVA搭載シューズを1975年に開発し、シューズ界の“スタンダード”を確立するなど、数々の革新的技術を搭載したランニングシューズで、ビギナーからトップアスリートまで、数多くのランナーをサポートするとともに今もなお革新性に挑み続ける。

ランニングがライフスタイルとして根付く米国で最も支持されているブランドであり、製造工程におけるブルーサイン認証の取得や昨今の環境問題にも配慮したミッドソールの開発など、サスティナブルな取り組みも高く評価されています。2024年からは“Let’s Run There”のグローバル・ブランド・プラットフォームを展開し、各ランナーの多様な目的と無限の可能性を称賛し、ランニングの力を通じて世界中の人々の豊かさに貢献することを目指しています。

BROOKS HP ： https://www.brooksrunning.co.jp/

BROOKS Instagram ： https://www.instagram.com/brooksrunningjp/

製品に関するお問い合わせ先 ： アキレスお客様相談室 TEL：0120-89-4192