iKON JAY（キム・ジナン）初主演作！日韓共同制作縦型ショートドラマ『斬魂』配信日・メインビジュアル解禁！

株式会社GOKKOiKON JAY(キム・ジナン）初主演作。日韓共同制作縦型ショートドラマ『斬魂』メインビジュアル

『ごっこ倶楽部』を運営する株式会社GOKKOは、 韓国の人気ドラマ『鬼宮』や『百人力執事』をはじめ、多数のヒット作品を制作してきたIwill Media Ltd.（所在地：ソウル特別市）と共同で、縦型ショートドラマ『斬魂（ざんこん）』を2026年2月13日（金）にアプリ「POPCORN」にて日本独占配信いたします。



『斬魂』は、再生数に取り憑かれた人気ストリーマー・カンムが偶然手に入れた剣をきっかけに女剣士・アラチの魂と出会い、現代社会に潜む「鬼物」と戦いを繰り広げるオリジナルアクションファンタジー作品です。

■『斬魂』メインビジュアル解禁！

今回解禁されたメインビジュアルには、主人公・カンム役を演じるジナン（iKON）が剣を構える、作品の世界観を象徴するシリアスなカットが採用されている。鋭く切り取られた表情と、今にも踏み込んでいきそうな構えからは、ヴィランである“鬼物”との壮絶な戦いが否応なく想起され、物語の核心に触れてしまったかのような高揚感を覚える。初主演とは思えない存在感に加え、監督が大絶賛したという演技力への期待も相まって「このカンムがどんなふうに闇を切り裂いていくのか」と、観る側の想像を一段と深く掻き立てるビジュアルとなっている。

■『斬魂』紹介

『斬魂』は再生数に取り憑かれた人気ストリーマー・カンムが偶然手に入れた剣をきっかけに、女剣士・アラチの魂と出会い、現代社会に潜む“鬼物”と戦いを繰り広げるアクションファンタジー作品。カンムをドラマ初主演となるジナン（iKON）、アラチを新人女優のキム・イェヒョンが演じる。また人間の欲望を象徴するメインヴィラン・オドゥクシニ役としてアン・ジェモ、朝鮮武士に憑依された監視者としてジェヒョ（Block B）、カンムを支える相棒・テジュ役としてごっこ倶楽部 趙世伊が出演。さらに「AIFFアジア国際映画祭2024」にて「アジア最優秀女優賞」を受賞したクララ、日韓合作ドラマ「ネビュラ」でも活躍したキュリ（T-ARA）も特別出演し、作品に華を添える。

■作品情報

タイトル：『斬魂』

ジャンル：ファンタジーアクション・ショートドラマ

製作：株式会社GOKKO（日本）／Iwill Media Ltd.（韓国）

監督：アン・ソンゴン

出演：キム・ジナン（iKON）、キム・イェヒョン、趙 世伊（ジョ セイ）、アン・ジェモ、ジェヒョ（Block B）、クララ、キュリ（T-ARA）ほか

配信：2026年2月13日（金）（POPCORN：日本独占配信／グローバルOTT）

■会社概要

【Iwill Media Ltd.】

所在地：ソウル特別市永登浦区国際金融路2ギル32 18F

代表者：代表取締役 Jeon Yong Ju

事業内容：ドラマ・映画・OTTコンテンツ制作、マネジメント事業

【株式会社GOKKO】

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテインメントリーダーが集うクリエイティブカンパニー、株式会社GOKKO。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」は、2021年5月に6人で結成。2022年に株式会社GOKKOを設立し、企画／脚本／撮影／編集／投稿／マーケティングまでをワンチームで一気通貫する世界水準の制作体制を確立しました。これまでに4,000本超の作品を制作・投稿。累計再生数は100億回超、SNS総フォロワー数は560万人超*を突破しショートドラマ領域で国内トップクラスの到達規模を継続しています。

*共同アカウントを含む