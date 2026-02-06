「TOMORROW_X_TOGETHER特別１面」京セラドーム大阪周辺で2月7，8日発売【スポーツ報知】

写真拡大 (全2枚)

株式会社報知新聞社

　スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は2月7、8日に京セラドーム大阪で開催される「TOMORROW_X_TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」大阪公演にあわせ、TOMORROW_X_TOGETHERを１面に掲載した、特別１面新聞を京セラドーム大阪周辺で販売します。２日間それぞれ別の紙面を発売。１面以外は当日のスポーツ報知大阪版の紙面になります。




【販売場所】


・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店


・ローソン大阪ドームシティ店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店


・Bs SHOP（※京セラドーム内　11時開店）




■スポーツ報知のお買い求めは


　1部売り　180円（税込）


　全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売


　月ぎめ　3,700円


　全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み


　https://www.hochi.co.jp/koudoku/


■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。


　https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/



■スポーツ報知ニュースサイト　


https://hochi.news/



【リリースに関するお問い合わせ】
メール　pr1872@hochi.co.jp