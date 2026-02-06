「TOMORROW_X_TOGETHER特別１面」京セラドーム大阪周辺で2月7，8日発売【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は2月7、8日に京セラドーム大阪で開催される「TOMORROW_X_TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」大阪公演にあわせ、TOMORROW_X_TOGETHERを１面に掲載した、特別１面新聞を京セラドーム大阪周辺で販売します。２日間それぞれ別の紙面を発売。１面以外は当日のスポーツ報知大阪版の紙面になります。

【販売場所】

・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店

・ローソン大阪ドームシティ店

・ファミリーマート大正駅北店

・ファミリーマート大正駅前店

・Bs SHOP（※京セラドーム内 11時開店）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール pr1872@hochi.co.jp