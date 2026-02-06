「TOMORROW_X_TOGETHER特別１面」京セラドーム大阪周辺で2月7，8日発売【スポーツ報知】
株式会社報知新聞社
スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）は2月7、8日に京セラドーム大阪で開催される「TOMORROW_X_TOGETHER WORLD TOUR
IN JAPAN」大阪公演にあわせ、TOMORROW_X_TOGETHERを１面に掲載した、特別１面新聞を京セラドーム大阪周辺で販売します。２日間それぞれ別の紙面を発売。１面以外は当日のスポーツ報知大阪版の紙面になります。
・ローソン大阪ドームシティ店
【リリースに関するお問い合わせ】
【販売場所】
・ローソンS OSLドーム前千代崎駅店
・ファミリーマート大正駅北店
・ファミリーマート大正駅前店
・Bs SHOP（※京セラドーム内 11時開店）
■スポーツ報知のお買い求めは
1部売り 180円（税込）
全国の読売新聞販売店（YC）、駅売店、コンビニエンスストアなどで販売
月ぎめ 3,700円
全国の読売新聞販売店（YC）もしくは以下のサイトから申し込み
https://www.hochi.co.jp/koudoku/
■過去2か月分のバックナンバーは以下のサイトを参照にお取り寄せできます。
https://www.hochi.co.jp/sales/backnumber/
■スポーツ報知ニュースサイト
https://hochi.news/
メール pr1872@hochi.co.jp