WOODZ、約2年2ヶ月ぶりのワールドツアー「2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN」開催決定！

株式会社STONE.B

3月14日の韓国・仁川（インチョン）公演を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、オーストラリアの17都市を巡る『2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN』を開催することが決定した。

2025年のMelon音源年間チャートで1位を記録した「Drowning」を生み出したWOODZ。

約2年2か月ぶりとなるワールドツアーの海外初公演を日本で開催することが決定！

軍除隊後初のステージとなった「SUMMER SONIC 2025」東京・大阪公演では、初出演ながらも圧倒的なパフォーマンスを披露。

その熱気が冷めやらぬ中、3月4日にリリースされる初のフルアルバムとともに、いよいよワールドツアーが幕を開ける。

さらに深みを増した音楽性と多彩なステージ演出で、日本のMOODZとの再会を果たす。

なお、チケットは 12日(木)午後6時よりmahocastにて先行応募が開始される。

■ 公演概要 ■

2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN

【会場及び日程】

大阪：堂島リバーフォーラム

2026年3月28日(土)

15:00 OPEN / 16:00 START

東京：豊洲PIT

2026年3月29日(日)

16:00 OPEN / 17:00 START

名古屋：Zepp Nagoya

2026年3月31日(火)

18:00 OPEN / 19:00 START

【 チケット 料金 】

■ VIPチケット：\25,300 (税込) *各会場500人限定

・優先入場整理番号

・サウンドチェック観覧（開場前）

・終演後 グループフォト撮影会（1：20名）

・グッバイセッション（お見送り会）

・サイン入りポラロイド抽選権（当選30名）

・サイン入りポスター抽選権（当選30名）

・グッズ先行販売 優先入場

・未公開フォトカード(2枚)



■ 全自由：\14,300 (税込)

・ 未公開フォトカード(2枚)

・入場整理番号

■ 2F指定席：\14,800 (税込)

・未公開フォトカード（2枚）

※名古屋公演のみ

※ご入場時1drink代別途必要



【 チケット販売日程 】

＜mahocast先行(抽選)＞

■応募期間

2026年2月12日(木) 18:00 ～ 2026年2月24日(火) 23:59

■当選者発表・決済期間

2026年2月26日(木) 18:00 ～ 2026年3月1日(日) 23:59

※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



【 整理/座席案内 】

2026年3月24日(火) ～ 3月25日(水) 中

その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。

公演概要 :https://marooent.com/

【公演に関するお問い合わせ】

＜大阪公演＞

キョードーインフォメーション

0570-200-888

＜東京公演＞

SOGO TOKYO

03-3405-9999

＜名古屋公演＞

サンデーフォークプロモーション

052-320-9100

【チケットに関するお問い合わせ】

mahocastカスタマーサービス

https://www.mahocast.com/ct/contact

（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。

主催：MAROO Entertainment / THE 9 STATION

企画：EDAM Entertainment / KONG YEON TEAM Co.,Ltd

制作：iTONY INTERNATIONAL

運営：ミューベンツ・ジャパン(大阪公演) / SOGO TOKYO(東京公演) / サンデーフォークプロモーション(名古屋公演)

株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)

メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。



自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。

https://linktr.ee/maho_cast