WOODZ、約2年2ヶ月ぶりのワールドツアー「2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN」開催決定！
3月14日の韓国・仁川（インチョン）公演を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、オーストラリアの17都市を巡る『2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN』を開催することが決定した。
2025年のMelon音源年間チャートで1位を記録した「Drowning」を生み出したWOODZ。
約2年2か月ぶりとなるワールドツアーの海外初公演を日本で開催することが決定！
軍除隊後初のステージとなった「SUMMER SONIC 2025」東京・大阪公演では、初出演ながらも圧倒的なパフォーマンスを披露。
その熱気が冷めやらぬ中、3月4日にリリースされる初のフルアルバムとともに、いよいよワールドツアーが幕を開ける。
さらに深みを増した音楽性と多彩なステージ演出で、日本のMOODZとの再会を果たす。
なお、チケットは 12日(木)午後6時よりmahocastにて先行応募が開始される。
■ 公演概要 ■
2026 WOODZ WORLD TOUR釻Archive. 1釻IN JAPAN
【会場及び日程】
大阪：堂島リバーフォーラム
2026年3月28日(土)
15:00 OPEN / 16:00 START
東京：豊洲PIT
2026年3月29日(日)
16:00 OPEN / 17:00 START
名古屋：Zepp Nagoya
2026年3月31日(火)
18:00 OPEN / 19:00 START
【 チケット 料金 】
■ VIPチケット：\25,300 (税込) *各会場500人限定
・優先入場整理番号
・サウンドチェック観覧（開場前）
・終演後 グループフォト撮影会（1：20名）
・グッバイセッション（お見送り会）
・サイン入りポラロイド抽選権（当選30名）
・サイン入りポスター抽選権（当選30名）
・グッズ先行販売 優先入場
・未公開フォトカード(2枚)
■ 全自由：\14,300 (税込)
・ 未公開フォトカード(2枚)
・入場整理番号
■ 2F指定席：\14,800 (税込)
・未公開フォトカード（2枚）
※名古屋公演のみ
※ご入場時1drink代別途必要
【 チケット販売日程 】
＜mahocast先行(抽選)＞
■応募期間
2026年2月12日(木) 18:00 ～ 2026年2月24日(火) 23:59
■当選者発表・決済期間
2026年2月26日(木) 18:00 ～ 2026年3月1日(日) 23:59
※上記のチケット販売日程は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
【 整理/座席案内 】
2026年3月24日(火) ～ 3月25日(水) 中
その他詳細は下記公演概要よりご確認ください。
公演概要 :
https://marooent.com/
【公演に関するお問い合わせ】
＜大阪公演＞
キョードーインフォメーション
0570-200-888
＜東京公演＞
SOGO TOKYO
03-3405-9999
＜名古屋公演＞
サンデーフォークプロモーション
052-320-9100
【チケットに関するお問い合わせ】
mahocastカスタマーサービス
https://www.mahocast.com/ct/contact
（受付時間：平日 10:00 ～ 18:00）
※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。
主催：MAROO Entertainment / THE 9 STATION
企画：EDAM Entertainment / KONG YEON TEAM Co.,Ltd
制作：iTONY INTERNATIONAL
運営：ミューベンツ・ジャパン(大阪公演) / SOGO TOKYO(東京公演) / サンデーフォークプロモーション(名古屋公演)
株式会社Stone.B / mahocast (マホキャスト)
メディアソリューションとシステム開発を基盤に、独自の配信プラットフォームやソフトウェアを設計・開発。エンタメ分野ではイベント企画・制作・運営からライブ配信・公演まで多彩なサービスを展開しています。
自社運営のアーティスト向けワンストッププラットフォームでは、チケット・グッズ販売やファンクラブ運営を包括的にサポート。日韓を中心に国際展開を推進し、特に韓国との連携を強化しています。
https://linktr.ee/maho_cast