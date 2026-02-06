『超かぐや姫！ 劇場公開記念POP UP SHOP』が2月27日(金)より開催！
株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026年2月27日（金）より新宿マルイ アネックスとJoshin日本橋店にて『超かぐや姫！ 劇場公開記念 POP UP SHOP』を開催し、描き下ろしイラストを使用した新商品を販売します。
Netflix映画『超かぐや姫！』より、新たに描き下ろした「かぐや」「酒寄彩葉」「月見ヤチヨ」が登場！
『超かぐや姫！ 劇場公開記念 POP UP SHOP』では、新規描き下ろしイラストを使用した「かぐや」「酒寄彩葉」「月見ヤチヨ」の新商品のほか、公式イラストを使用した「帝アキラ」「駒沢雷」「駒沢乃依」の新商品も販売します。
会場では、等身大パネルや場面写の展示、PVや予告映像などの放映もお楽しみいただけます。
※多くのお客さまのご来店が予測される場合、入場制限や整理券での入場対応をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
また、POP UP SHOPにて商品を3,300円（税込）ご購入ごとに、ランダムで購入特典を1枚プレゼント！
新宿マルイ アネックスでは「トレーディングカード（全６種）」、Joshin日本橋店では「トレーディングステッカー（全6種）」をそれぞれお渡しします。
※1会計ごとの配布上限は6枚となります。
【開催情報】
『超かぐや姫！ 劇場公開記念 POP UP SHOP』
＜開催期間＞
2026年2月27日(金)～3月8日(日)
＜開催店舗＞
・新宿マルイ アネックス 6F カレンダリウム
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-1-26
営業時間：平日11:00～19:00 / 土日祝10:30～19:00
※施設の営業時間とは異なります。
店舗イベントページ：https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140800&article_type=sto(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140800&article_type=sto)
・Joshin日本橋店 ２Fディスクピア 特設会場（エレベーター横）
〒556-0005
大阪府大阪市浪速区 日本橋5-9-5
営業時間：10:00～20:00
店舗イベントページ：https://store.joshin.co.jp/detail/1901/recommend/
▼Netflix映画『超かぐや姫！』公式サイト
https://www.cho-kaguyahime.com/
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ