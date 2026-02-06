AI×官民連携で進化する公共スポーツ施設。紀美野町スポーツ公園から「ULTRA SPORTS KIMINO」へ2026年4月１日リニューアルオープン

KIMINO STUDIES株式会社

和歌山県紀美野町は、老朽化した町営スポーツ公園の機能を抜本的に再設計し、民間パートナーである KIMINO STUDIES株式会社（所在地：和歌山県海草郡紀美野町動木518、代表取締役：尾形 良樹、瀧本 淳）+コンソーシアムとの協働で、2026年4月1日にリニューアルオープンします。

今回のリニューアルは、地方自治体としては先行的な DBO（Design／Build／Operate）方式 を採用し、スポーツ環境のアップデートと地域活性を両立させる新たなモデルケースとして位置づけられます。

■PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dllm-KhRGm4 ]

※イメージムービーになります。

■リニューアルのポイント

1｜複数競技に対応するハイグレードな施設群 ・ 人工芝サッカー場 ・野球場 ・ バスケットボールを中心に多目的利用できる体育館（フルコート対応） ・ テニスコート（2面、LED照明付き） ・ 12室の合宿型宿泊棟 ・ カフェ・レストラン（一般利用可）

多競技・多目的利用を前提としたエリア構成により、地域スポーツから合宿、公式大会までをシームレスに受け入れます。

全体像※イメージパースになります。施設入り口※イメージパースになります。

2｜AI×スポーツのPDCAサイクルを実装 サッカー・野球・バスケットボールのプレーを AIカメラで解析。 AI解析に株式会社SPLYZAのチームスポーツに特化したアプリ「SPLYZA Teams」と動作解析アプリ「SPLYZA Motion」を導入します。選手ごとの成長ログを蓄積し、PDCA型のパフォーマンス向上を仕組み化します。

SPLYZA Teams https://products.splyza.com/teams/function/SPLYZA Motion https://motion.products.splyza.com/

・ 自動プレー解析 / 動作認識 ・ 選手個別ダッシュボード ・ 練習・大会データのクラウド蓄積 ・ コーチング支援アルゴリズム

地方自治体運営のスポーツ施設としては国内トップクラスの分析環境を導入します。

3｜地域に開かれた“デイリー・スポーツパーク”誰もが公平に施設を利用できる仕組みを構築。 教育機関・クラブチーム・地域企業との連携により、「地域のスポーツ日常化」を推進します。 ・ 町民料金の設定 ・ 地域イベント ・ 障がい者スポーツ利用への配慮

4｜持続可能な経営モデルの構築

公園全体のデザイン・建設・運営をKIMINO STUDIES+コンソーシアムが一体的に担うDBO方式により、民間ならではのスピード感と運営ノウハウを最大化します。

・ LED照明・省エネ設備によるランニングコスト削減 ・ 合宿需要を取り込む宿泊棟での町外利用者の向上・ カフェ・レストランの来訪転換 ・ 大会・イベント誘致による非日常需要の創出 「地域財政を圧迫しないスポーツ公園」という新たな自治体モデルを提示します。

■KIMINO STUDIES株式会社 代表取締役 尾形良樹 瀧本淳 コメント

このプロジェクトは、“地方スポーツの可能性を再設計する”挑戦です。 競技者・指導者・家族・地域が同じ場所で成長し続ける、まったく新しいスポーツパークをつくります。紀美野町とともに、国内外から評価されるモデルケースに育てていきます。

【所在地】〒640-1131 和歌山県海草郡紀美野町動木518

【アクセス】車：阪和自動車道「海南東IC」から車で約25分、公共交通：:JRきのくに線「海南駅」下車→ オレンジバス「大成校舎前」下車→徒歩20分

オープン日：2026年4月1日（水）

【KIMINO STUDIES株式会社について】

会社名：KIMINO STUDIES株式会社

所在地：和歌山県海草郡紀美野町動木518

代表者：代表取締役 尾形 良樹・代表取締役 瀧本 淳

本件に関するお問い合わせ

紀美野町役場 教育課 TEL：073-489-5915

KIMINO STUDIES株式会社

TEL：080-3303-3630（代表取締役 瀧本） MAIL：takimoto@ultrasportskimino