TrySail デビュー10周年全国ツアー“BestSail”追加公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、昨年10月に開催された「TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”」の模様を2月27日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜の人気声優3人による新世代トライアングルユニット・TrySail。デビュー10周年を迎えた昨年9月から10月にかけて開催された全国ツアーの追加公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することが決定いたしました。初のベストアルバム『BestSail』を携え、全国6都市10公演を巡ったツアーの集大成を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTではTrySailの過去のライブ映像5作品や、TrySailが出演している「Animelo Summer Live」、さらに麻倉もも、雨宮天、夏川椎菜が声優を務めたアニメコンテンツも多数配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご視聴ください。

TrySail 10th Anniversary Tour 2025 “BestSail”

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013108

ライブ配信：2月27日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月13日（金）23:59まで

配信公演：2025年10月11日 神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【TrySail 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012196

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。