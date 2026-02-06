アニメ「文豪ストレイドッグス」×横浜・みなとみらいコラボ　文豪ストレイドッグス 横浜廻遊 が開催！

株式会社イーディス

IPを活用したイベント事業・グッズ事業を手掛ける株式会社イーディス（本社：東京都豊島区、代表取締役：森俊平、以下イーディス）は、アニメ「文豪ストレイドッグス」と横浜・みなとみらいエリア複数施設とのコラボイベントを2026年3月1日(日)～4月12日(日)の期間に開催することをお知らせいたします。

■イベント基本情報

開催期間：2026年3月1日(日)～4月12日(日)

実施施設：

・よこはまコスモワールド

アクセス：https://cosmoworld.jp/access/

・YOKOHAMA AIR CABIN

アクセス：https://yokohama-air-cabin.jp/access/

・横浜マリンタワー

アクセス：https://marinetower.yokohama/access/

・Cafe Fan Base（横浜ランドマークプラザ5階）

アクセス：https://cafefanbase.com/#access

※営業日については事前に各施設の公式ホームページをご確認ください。

よこはまコスモワールドYOKOHAMA AIR CABIN横浜マリンタワーCafe Fan Base

▼イベント特設サイト

https://edith.co.jp/lp/bungo-yokohama/

▼イベント公式X

https://x.com/bungo_yokohama

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■横浜廻遊スタンプラリー

よこはまコスモワールド・YOKOHAMA AIR CABIN・横浜マリンタワー・Cafe Fan Base・横浜市営地下鉄 関内駅にいるキャラクター5名を探す、スタンプラリーを開催いたします。

JR東海「推し旅」に会員登録し、位置情報をONにした状態でスポットに設置された二次元コードを読み込むと、本キャンペーン限定のARフォトも撮影可能となります。

スタンプを3つ集めた方には、特典引換場所にて箔押しフォト風カード(前半3種・後半2種)をランダムで1枚プレゼントいたします。さらにARフォト3つ集めた方にはシークレットARフォトが開放されます。

■前半（3/1～3/22）

中島敦、太宰治、江戸川乱歩の3種

■後半（3/23～4/12）

芥川龍之介、中原中也の2種

※休業日には各施設のラリースポットはご利用いただけません。営業日については事前に各施設の公式ホームページをご確認ください。

※Cafe Fan Baseはスタンプ押印のみであれば、カフェご利用者様以外でもご入場いただけます。

※達成ノベルティがなくなった場合は、再入荷のタイミングで後日現地引換となります。予めご了承ください。

■ラリーシート販売場所

・よこはまコスモワールド

・横浜マリンタワー

※よこはまコスモワールドでの販売は、3/1(日)・3/７(土)・3/8(日)の3日間はLivePocketでの事前抽選予約制を予定しております。受付リンクは後日イベント公式Xにて告知いたします。

・Cafe Fan Base

※カフェご利用者様のみご購入いただけます。

■ノベルティ引換場所

横浜マリンタワー

※3/9(月)のみ、横浜マリンタワー休館日に伴い、引換場所が「よこはまコスモワールド」に変更となります。

■ノベルティ引換時間

10:30～21:30

※3/9(月)のみ、よこはまコスモワールドにて11:00～20:00にて引換を行います。

■参加費

660円(税込)

■各施設のコラボ企画紹介

よこはまコスモワールド

１.コラボ限定！観覧車乗車ノベルティの配布

コラボ期間中、大観覧車「コスモクロック21」に乗車いただくと「チケット風カード(1種)」をお渡しいたします。

※ 画像はイメージです。※ ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２.コラボオリジナル景品が手に入る！カーニバルゲーム

【カップボール】

並んでいるカップの上にボールを投げて、色つきのカップの上でボールが止まると色に応じたオリジナル景品をプレゼントいたします。

参加費：600円(税込)

【ゲーム参加に関するお願い】・ 待ち列への合流や割込みは禁止いたします。（プレイされるお客様全員が回数分のチケットをお持ちになりお揃いになってから列にお並びください。）・ ゲーム参加チケットのご購入は現金（日本円）のみとなります。・ ゲーム参加チケットには購入制限がございます。再チャレンジされる方はゲーム終了後改めてチケットをご購入のうえ、列にお並びください。・景品獲得個数については、お一人様１日10個までとさせていただきます。・ 混雑時やコラボゲーム景品の品切れなど、状況により営業時間内であっても受付を終了させていただく場合がございます。・ 会期中、予告なくゲーム内容を変更する場合がございます。

・景品の転売行為は固くお断りさせていただいております。

・ゲーム参加チケットをご購入いただくことで転売禁止に同意したものといたします。

・園内で転売目的と思われる行為や発言などをスタッフが発見した場合は、状況によりその場で物販やゲームへの参加をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

・品切れや入荷待ちとなったゲーム景品の予約受付、後日配送はいたしておりません。

３.園内装飾

園内を今回のコラボ描き下ろしイラストを使用したパネルやのぼりで装飾いたします。

YOKOHAMA AIR CABIN

１.コラボ限定！搭乗ノベルティの配布

コラボ期間中、YOKOHAMA AIR CABINにの桜木町駅と運河パーク駅有人窓口にてチケットを購入されたお客様に「チケット風カード(１種)」をお渡しいたします。

※ 画像はイメージです。※ ノベルティは数に限りがございます。イベント期間中であっても、ノベルティがなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２.駅舎内コラボオリジナル装飾

駅舎内には、今回のコラボオリジナルイラストを使用したパネルやポスターが設置されます。

※コラボ装飾は乗車チケットなしでもご覧いただけます。他のお客様のご迷惑にならないようにお楽しみください。

■横浜マリンタワー

１.コラボ限定ノベルティ付き 展望フロアチケットの販売

オリジナルクリアカード1種が付いた展望フロアチケットを販売いたします。

※ 画像はイメージです。※ ノベルティの配布・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。※ 数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。

２.巨大ガラポンくじの実施

※ 画像はイメージです。

※ 景品は数に限りがございます。イベント期間中であっても、景品がなくなり次第終了となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ お子様が抽選を行う際は必ず大人の方の立ち会いのもとで行ってください。

※ ゲームの販売や景品の仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。

※ 転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※ お好きな賞をお選びいただくことはできません。

※ 場内が混雑した場合、お待ちいただく場合がございます。

※ 混雑時は整理券対応をする場合がございます。

※ 当日の状況により、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

３.館内装飾

2Fおよび展望フロアにて、コラボオリジナルイラストを使用したパネルやラッピング装飾を実施いたします。さらに2Fにはメッセージボードも設置！イベントの思い出として皆様のコメントをぜひ残してください。

４.スペシャルライトアップ

描き下ろしキャラクターをイメージしたカラーにライトアップ

開催日時：3/7(土)、3/8(日)、3/14(土)、3/15(日)、3/20(金)、3/21(土)、3/22(日) 3/28(土)、3/29(日)、4/11(土)、4/12(日) 計11日間 上記日程の日没～23:59

※ライトアップ色は30分ごとに変更となります。

Cafe Fan Base（横浜ランドマークプラザ5階）

１.コラボオリジナルフード＆ドリンクを提供

横浜発祥とされるメニューをベースに、「文豪ストレイドッグス×マリン×レトロ喫茶」をモチーフにしたメニューを展開いたします。

２.ノベルティのプレゼント

ご来店いただいたお客様には限定ノベルティをプレゼントいたします。

〇来店者限定特典：ランチョンマット(1種)

〇注文特典：フード/デザートメニュー・ドリンクメニュー1点ご注文ごとにコースター(前半10種・後半11種)1枚をランダムでお渡し

前半：芥川⿓之介、中原中也、夢野久作、尾崎紅葉、森鴎外・エリス、条野採菊、末広鉄腸、福地桜痴、フランシス・F、小栗虫太郎

後半：中島敦、太宰治、国木田独歩、江戸川乱歩、泉鏡花、福沢諭吉、 ポオ、ルーシー・M、フョードル・D、ニコライ・G、シグマ

来店特典：ランチョンマット注文特典：コースター前半10種注文特典：コースター後半11種

※ 画像はイメージです。※ ノベルティの配布・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。※ 転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。※ ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。※ 数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。

▼カフェの詳細、ご予約はこちらからご確認いただけます。

https://cafefanbase.com/event/bungosd/

■オリジナルグッズ販売

よこはまコスモワールド、横浜マリンタワー、Cafe Fan Baseの3施設にて、イベント描き下ろし等身イラストおよび描き起こしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

※Cafe Fan Baseは、カフェご利用者様のみ物販をご購入いただけます。

※各施設の販売時間については、イベント特設サイトにてご確認ください。

コラボオリジナルグッズお買い上げ2,000円(税込)ごとにイラストカード(全10種)をランダムで1枚お渡しいたします。

ラリーシート・巨大ガラポンくじ(横浜マリンタワー)も対象です。

また、よこはまコスモワールド・横浜マリンタワー・Cafe Fan Baseの物販エリアからのみアクセスできる通販サイト（現地NFC通販）も用意しており、コラボオリジナルグッズをご注文いただけます。

※数量限定につき、なくなり次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。

※状況により購入制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※よこはまコスモワールドでは、3/1(日)・3/７(土)・3/8(日)の3日間はLivePocketでの事前抽選予約制を予定しております。 受付リンクは後日イベント公式Xにて告知いたします。

※ノベルティの配布・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期になる場合がございます。予めご了承ください。

※転売、譲渡、交換に関するトラブルに対して、一切の責任を負いかねます。

※ノベルティはランダムでの配布となります。お好きな柄をお選びいただくことは出来ませんので予めご了承ください。

※数量限定アイテムです。なくなり次第終了となります。

※本イベントでの販売商品は、現地NFC通販・事後通販・一般販売での展開を予定しております。

※詳細はイベント特設サイトをご覧ください。

■推し旅について

本イベントの連動施策として、JR東海「推し旅」とのコラボキャンぺーンを実施いたします。

東海道新幹線でしか聴くことができないコラボオリジナルボイス(全5種)を期間限定で配信いたします。さらに、東海道新幹線ご利用の方向けの特典の配布も行います。（横浜マリンタワー、3/9のみよこはまコスモワールドにて配布）

１. 新幹線車内限定オリジナルボイス

コラボ期間中、東海道新幹線車内でイベント公式サイトから推し旅キャンペーンサイトにアクセスいただくと、「コラボオリジナルボイス(全5種)」が楽しめます。

オリジナルボイスの視聴方法や注意事項についての詳細は、キャンペーンサイトをご確認ください。

２.新幹線乗車特典

オリジナルボイスを聴いて、特典引換場所「横浜マリンタワー」にお越しいただいた方には、「乗車券風カード5種セット」をプレゼントいたします。

※3/9(月)のみ、横浜マリンタワー休館日に伴い、引換場所が「よこはまコスモワールド」に変更となります。

※ 営業時間や定休日は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※ 引換はおひとり様につき、1日1回までとなります。

※ 代理での引換は、ご遠慮ください。

※ ノベルティは無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

引換方法・注意事項

コラボ期間中に東海道新幹線に乗車し、アンケートに回答の上、「新幹線車内限定オリジナル ボイス」を再生いただくと、「乗車証明」を発行します。 景品引換場所へお越しいただき、「乗車証明」をスタッフに提示してください。一緒に引換操作を行います。

詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。

※『推し旅』はJR東海の登録商標です。（商標登録第6873703号）

※写真・イラストはすべてイメージです。

※企画内容は変更・中止となる可能性があります。

※企画内容が変更・中止となったことを理由としてご旅行を中止される場合であっても、

きっぷの払いもどしはお客様ご自身でお願い致します。

その際には所定の手数料を頂戴します。

※きっぷの払いもどしの詳細については、JR東海ホームページをご覧ください。

■文豪ストレイドッグスについて

中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を懐くキャラクター達が活躍する、異能バトルアクション作品。『ヤングエース』にて2012年から漫画連載が開始され、シリーズ累計1,700万部（2025年9月時点、電子含む）を突破。TVアニメは2016年4月に第1シーズンの放送が開始されて以降、これまでに計5シーズン61話が放送された。2026年4月にTVアニメ放送十周年となることを記念し、2025年以後様々な作品展開を予定している。

【権利表記】

(C)朝霧カフカ・春河35/ＫＡＤＯＫＡＷＡ/文豪ストレイドッグス製作委員会

【関連サイト】

アニメ「文豪ストレイドッグス」公式サイト

https://bungosd.com/

