【湘南ベルマーレ × nowtis】スカウトにおけるフィジカルデータサービス契約の締結

株式会社Ｆ＆Ｖ（本社：東京都目黒区中目黒1-1-17、代表取締役：先崎勝也）は、Jリーグ所属の湘南ベルマーレ（運営：株式会社湘南ベルマーレ）と、フィジカルデータを活用したスカウトサービス「nowtis」の利用契約を締結いたしました。



本サービスは、すでに横浜F・マリノス、川崎フロンターレをはじめとするトップクラブで導入されており、湘南ベルマーレにおいても、より精度の高い選手発掘とチーム編成の効率化を支援してまいります。

導入の背景

アグレッシブなサッカーを掲げる湘南ベルマーレでは、その伝統的なスタイルにフィットする戦力を発掘・育成することが常に求められています。 近年の移籍市場のグローバル化や情報の複雑化に伴い、従来の目視によるスカウティングに加え、データやテクノロジーを活用した効率的な選手評価の必要性が高まっていました。そこで、Jリーグ他クラブでも実績があり、日本中の膨大な選手データを比較検討できる点が高く評価され、この度の導入に至りました。

湘南ベルマーレ 強化担当兼スカウト 柳原裕氏柳原裕氏

「我々が求める『湘南のサッカーにフィットする選手』を、より広範囲から、より迅速に見つけ出すことが可能になると期待しています。データとスカウトの『目』を融合させ、クラブのさらなる進化を目指します」

代表 先崎勝也コメント

「歴史ある湘南ベルマーレのチーム強化に関われることを大変光栄に思います。横浜F・マリノス、川崎フロンターレに続き、神奈川を本拠地とする素晴らしいクラブと契約できたことを大変光栄に思います。テクノロジーの力で、湘南ベルマーレの勝利に貢献できるよう尽力いたします」

nowtis（ノーティス）

アスリートのフィジカル能力を可視化し、データを比較・蓄積するシステム

nowtis（ノーティス）は、アスリートのフィジカルテストおよびフィジカルデータの管理アプリを提供しています。サッカーでは全国の強豪チームを中心に300チーム以上、30,000名のフィジカルデータを取得。アプリ内で他チームと比較することで、自分の強み・弱みの特徴を把握し、次のアクションへの気づきを生み出しています。

また高校大学間でのリクルートでも活用が可能。地方でチャレンジする機会に恵まれない選手や、リクルート活動で飛び回れないチームに広く活用されている。

