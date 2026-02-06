こどもアーツカレッジ2025 コミュニケーションで広がる「かんがえる」「つくる」をまなんで、できあがったさくひんてん

吉本興業株式会社

大阪府立江之子島文化芸術創造センター（通称：enoco）では、次世代へのアートの継承・発展や、関西を拠点とする若手アーティストとの協働を目標に、継続的に事業を実施しています。

このたび開催する「こどもアーツカレッジ2025 展覧会」では、2025年度に実施した全4回のプログラムの中で、子どもたちが「かんがえる」「つくる」体験を通して生み出した成果を発表します。

2025年度のテーマは「コミュニケーションで広がる」。

誰かを思い浮かべながら制作すること、仲間と相談しながら形をつくることなど、作品はさまざまなものや人との関わりの中から生まれました。完成した成果物は、子どもたちの素晴らしい個性にあふれています。

会場では、各回で講師をつとめた作家の作品もあわせて展示し、子どもたちがどのような思考や技術に触れ作品制作へと展開させたのかを、本展でご覧いただきます。

2025年度に実施したプログラム

第1回（2025年10月開催）

長田綾美（ながた あやみ）｜美術作家

「着られなくなった服に糸をぐるぐる つぶつぶ・ぽこぽこ、自分の「ぶんしん」をつくろう！」

もう着なくなった服を使い、着ていた頃のあれこれを思い出しながら、さまざまな糸をぐるぐると巻いていきました。過去の自分とおしゃべりをするように手を動かし、不思議な形の「ぶんしん」を作りました。

第2回（2025年11月開催）

野村由香（のむら ゆか）｜立体・インスタレーション作家

「誰かにプレゼントする、魔法の道具を工作しよう！」

プレゼントする家族、友達、ペットを思い浮かべながら、喜ばせたり驚かせたりする、世界に一つだけの魔法の道具を作りました。紙を切って立体にしたり、色を塗ったりして、気持ちのこもった魔法の道具が出来あがりました。

第3回（2025年12月開催）

坂本森海（さかもと かい）｜陶芸家

「粘土が勝手に動きだす！？クレイアニメーションを作ろう！」

粘土を踏んだり、こねたり、のばしたり、みんなで相談しながら「まち」をつくっていきました。土地の風景が変わっていくように建物や道路が次々と現れ、変化していく粘土の町をカメラでコマ撮りし、映像作品にしました。

第4回（2026年1月開催）

長谷川由貴（はせがわ ゆき）｜ペインター

自然の中にあるたくさんの葉っぱを参考に、色について学びながら、えのぐを混ぜて、自分だけの色づくりにチャレンジしました。えのぐを画用紙にぬって葉っぱを作り、オリジナルの枝を作りました。展覧会では、みんなの枝が集まり一つの木になります。

〈展覧会実施概要〉

開催日時：2026年3月14日(土)～4月5日（日）

10：30～18：00（最終日13：00まで）月曜日休館

会場：enoco 1階 ルーム4

入場：無料

会場・主催：大阪府立江之子島文化芸術創造センター[enoco]

住所：〒550-0006 大阪市西区江之子島2丁目1番34号

電話：06-6441-8050 FAX：06-6441-8151

メール： art@enokojima-art.jp

enocoHP：https://www.enokojima-art.jp/

地下鉄（Osaka Metro）中央線・阿波座駅下車、８番出口から西へ約150m（徒歩3分）

※障がい等により配慮を希望される場合は、enocoまでご相談ください。

展覧会会期中イベント

ワークショップ「空の色をつくって みんなでかいてみよう！」

＜内容＞

大好きな人といっしょに見たい、空のいろをクレヨンでつくろう。できたクレヨンで、みんなで話しながら 空のえをかいてみよう。

みんなで作った作品は、プログラム終了後、enoco １階コレクションギャラリーに4月5日(日)まで展示します。

日時：2026年3月15日(日)13:00～16:00 （制作終了15:30 展示・設営終了16:00予定）

場所：enoco 2階 ルーム8

講師：村田のぞみ 美術作家

定員：15名 （要予約・先着順）

対象：小学生

参加料：500円（税、材料費込）＊当日会場受付にて現金でお支払いください

申込日：2026年2月8日(日)10時～ ＊定員になり次第、募集を終了します

申込方法：enoco HP こどもアーツカレッジ2025展覧会WEBサイトからお申し込みください。

お申し込みURL：https://docs.google.com/forms/d/174xxXZ4b3Eaj0PACpOjD8iYP1mcIe4jLbKr36KzFZAY/edit

ワークショップ申し込み二次元コード

こどもアーツカレッジ2025展覧会WEBサイトURL

https://www.enokojima-art.jp/artscollege2025exhibition

こどもアーツカレッジ2025展覧会WEBサイトURL 2次元コード