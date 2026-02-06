シリーズ累計15万部！自然災害・アウトドアレジャー・日常におけるピンチを乗り越える術を学べる児童書『大人も知らない？　サバイバル防災事典』5刷 重版出来！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、『大人も知らない？ サバイバル防災事典』が、2026年2月10日に重版5刷となることをお知らせします。

「大人も知らない？」シリーズは、大人が知っているようで知らないことを、子どもに向けて分かりやすく解説する雑学書。全ページカラー・総ルビで読みやすく、大人が読んでもタメになる知識が満載の大人気シリーズです。

シリーズ1作目となる『大人も知らない？ ふしぎ現象事典』（2021年7月刊行）から7作刊行しており、シリーズ累計発行部数は15万部を突破！

このたび重版5刷となった『大人も知らない？ サバイバル防災事典』（2023年3月初版）は、自然災害やアウトドアレジャーでの不測の事態、日常の危険などから子ども自身が身を守るためのテクニックを紹介するハンディーな一冊！

天災だけではなく、海で溺れたり、熱中症になったり、クマと遭遇、はたまた下校時に不審者に遭遇したり……などの対処法を幅広く紹介して、子どもが助かるための技術をオールカラーの図解入りで指南します。

子ども自身が身を守るための知識として、そして防災・防犯意識の芽生えのきっかけになれば幸いです。

書籍紹介

大人も知らない？ サバイバル防災事典

編：サバイバル防災研究会

イラスト：森のくじら

監修：国崎信江（危機管理アドバイザー）

発売日：2023年3月9日

価格：1,100円（税込）

サイズ：四六判

ISBN：9784867163993

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=1492

アクシデントに直面したとき、サバイバル術を知っているのと知らないのとでは生存率が大きく変わってきます。

また、アクシデントの発生時に常に大人が子どものそばにいるとは限りません。

本書は天災だけではなく、海で溺れたり、熱中症になったり、はたまた下校時に不審者に遭遇したり……などの対処法を幅広く紹介して、子どもが助かるための技術をオールカラーの図解入りで指南する、ジュニア向けサバイバル本です。親子で読めば、なお安心！

＜目次＞

Part1 地震のサバイバル編

Part2 気象災害のサバイバル編

Part3 アウトドアのサバイバル編

Part4 日常のサバイバル編

書店員の皆様からのレビューをご紹介！

〇宮脇書店 新屋島店 書店員様

こんなことがあったら、どうする？ というピンチが、日常のことや災害など多岐にわたってまとめられており、１見開きで読めるのでとても分かりやすく、ためになりました。

大人でも「こんなときは、どうすれば……？」と、分からないことが多いと思うので（私はとても多かったです）、大人こそ読んでおかなければならない本だなと思いました。

〇紀伊國屋書店 エブリイ津高店 書店員様

大人でも役に立つ情報が満載で、いざという時のために必死で頭に叩き込みました。日常生活でヒヤッとする出来事の対処法から、いざという時の防災のことまで、知りたい情報が盛りだくさん。イラスト付きで、子どもにも分かりやすい内容。こういう本が欲しかったんです!!

とりあえず読み終わったら、防災バッグに入れよう。防災グッズの必需品になる一冊です!!

〇未来屋書店 木曽川店 書店員様

タイトルとイラストで『ページを開けばパッと分かる』そんな作りがとても良かったです。

文章も短くまとめられているので、大事なことがしっかり伝わりました。一度、全部読んだあとに、「あれ？ こんな時はどうするんだっけ？」と思った時にすぐに調べられる。まさに事典なので、使いやすく常備しておくことをオススメしたい一冊でした。

メディアでも多数紹介！シリーズ累計15万部突破「大人も知らない？」シリーズ好評発売中！

大人も知らない？ ふしぎ現象事典

編：「ふしぎ現象」研究会 イラスト：ヨシタケシンスケ

発売日：2021年7月7日

価格：1,100円（税込）

ISBN：9784867161593

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/005/

大人でも理由を答えられないような「ふしぎ現象」の名前と由来を子どもに楽しく伝える雑学本！

「勉強しなさい」と言われると勉強したくなくなる現象には名前があったんです！

あなたも――

・テストの前の日になると部屋の掃除がしたくなる。

・同じアニメが好きな人とは、すぐに仲良くなれる。

・「期間限定」と書いてあるお菓子をつい買っちゃう。

・お手伝いでもらったお金は大事にするけど、お年玉でもらったお金はすぐ使っちゃう。

・かき氷を一気に食べると頭がキーンとなる。

そんな現象を体験したことはありませんか？

大人も子どもも一緒に面白く読める一冊です！

大人も知らない？ 続ふしぎ現象事典

編：「ふしぎ現象」研究会 イラスト：大田垣晴子

発売日：2023年10月12日

価格：1,100円（税込）

ISBN：9784867164785

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/009/

・クレーンゲームで景品がなかなか取れないのに、今まで使ったお金のことを考えるとやめられない。

・近所の薬局で、ジュースが「98円」みたいな中途半端な値段で売られている。

・アイスティーにガムシロップを入れたらモヤモヤしたものが見えた。

などの、思わず「ナンデ？」となる「ふしぎ現象」の名前と由来を、大田垣晴子先生のイラストやコラムを交えて子どもに楽しく伝えます！

大人も知らない？ 続々ふしぎ現象事典

編：「ふしぎ現象」研究会 イラスト：大田垣晴子

発売日：2025年3月11日

価格：1,100円（税込）

ISBN：9784867167267

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/017/

私たちの身の回りで起こる何気ない現象にも実は名前がついている――ということを紹介する、看板企画の第３弾！

たとえば……

「親に、自分のウソがほぼ、ばれてしまう」

「自分にとっては思い出の物なのに、お母さんはゴミだと言って捨てようとする」

「YouTube、次々とおすすめの動画が出てきてやめられない！」

「絶対にダメなのに、階段の一番上からの飛び降りにチャレンジしたくなる」

「オリンピックで日本人が活躍すると、知らない選手でもみんな喜んでいる」

「外国語の歌の歌詞が、日本語に聞こえるところがある」

などなど、今回も56個の「ふしぎ現象」を紹介します！

大人も知らない？ サバイバル防災事典2

編：サバイバル防災研究会 イラスト：森のくじら

監修：国崎信江（危機管理アドバイザー）

発売日：2025年7月11日

価格：1,100円（税込）

ISBN：9784867167922

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/020/

子どもが自力で助かるための技術をオールカラーの図解入りで指南する、ジュニア向けサバイバル本の第２弾！

子どもたちが自分でピンチを乗り越えられるようなサバイバル術を伝授！

「緊急地震速報が出たら？」「南海トラフ臨時情報が発表されたら？」「富士山が噴火したら？」「Ｊアラートが出たら？」など、大人だって知りたい情報が満載！

大人も知らない？ 日本文化のなぞ事典

編：日本文化のなぞ研究会 イラスト：いぢちひろゆき

監修：藤井青銅（作家）

発売日：2024年12月13日

価格：1,100円（税込）

ISBN：9784867166796

https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/016/

日本文化の「なんで？」「どうして？」を探ります！

「ご飯を食べるのに『茶碗』というのはなぜ？」

「お葬式の日、どうしてみんな『黒い服』を着るの？」

「『まじで!?』は江戸時代から使われている？」

「『源氏物語』を書いた紫式部は地獄に堕ちた!?」

などなど、いつものように大人も知らない雑学が満載！

１つのネタを１見開きで解説をしているので、どこからでも読めて、どこでやめても大丈夫。

電車の中や、休憩時間に、さっと気楽に読めますよ！

大人も知らない？ 仏像のふしぎ事典

著：田中 ひろみ

発売日：2025年12月12日

定価：1,100円（本体1,000円＋税10%）

ISBN：9784867168813

https://micromagazine.co.jp/book/?book_no=2027

「仏像って何？」

「仏像に種類があるの？」

「手に持っている物はどんな意味があるの？」

――実は様々なメッセージを見る人に伝えている仏像の拝観ポイントを、人気仏像イラストレーターの田中ひろみが分かりやすく解説！

お寺だけでなく、近所の道路に祀られているお地蔵さまだって仏像です。

また、おうちに仏壇があるのなら、自分の家にある仏像が伝えるメッセージも家族で一緒に考えるきっかけになるかも？

親子で楽しめる、仏像の超入門書!!

