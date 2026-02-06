【O SKIN & HAIR】日常に寄り添うオー・コームシリーズから新たにO COMB 003が新登場。

株式会社O

O SKIN & HAIR（株式会社O）から、人気のコームシリーズO COMB 003が新登場。

梳かす、整える、触れる。何気ない行為を、もっと心地よく、美しく。

O SKIN＆HAIRが考えるのは、髪に余計な負担をかけないこと。

最も自然に近い植物繊維（酢酸セルロース）を原料とし、肌や髪、そして環境にもやさしい素材を使用。

シーンに合わせて使い分け、髪をやさしく労わるひとときを。

O COMB 003は、2月6日（金）より公式オンラインサイトにて先行発売いたします。

通常販売は、3月5日(木)より開始いたします。

\4,180(税込)【O COMB 001】

『指先のタッチを表現した次世代のヘアコーム』

刃先の丸みにこだわり、指先のようなソフトな肌触りを実現。最も自然に近い植物繊維を原料とし、肌や髪、環境にもやさしい素材を使用。

シックで高級感のあるベロアケース付き。

＜HOW TO＞

・トリートメントを髪全体に均一になじませたい時に

・スタイリング時に

・持ち運んで、外出先でのお直しに

\4,180(税込)【O COMB 002】

『手櫛感覚で均一に整うスタイリングコーム』

丸みのある刃先が髪にやさしくフィットし、自然な毛流れを演出。

大きめの毛束をしっかり作り、ラフさと清潔感を兼ね備えたスタイルへ導きます。

高級感あるレザーケース付き。

＜HOW TO＞

・束感を出したい時に

・根元をふんわり立ち上げたい時に

・手櫛で整えたような、ラフなスタイリングに

\4,180(税込)【O COMB 003】

『あらゆる髪質を美しく導くコーム』

髪に余計なテンションをかけることなく、自然で美しい仕上がりを叶えるコーム。トリートメントやスタイリング剤をムラなくなじませ、髪をやさしくケア。パーマやアイロン後も、巻きを崩さず美しくキープします。

＜HOW TO＞

・トリートメントを髪全体に均一になじませたい時に

・スタイリング時に

・タオルドライ後に

・カットコームとしても

【販売情報】

先行販売：2026年2月6日(金)より、公式オンラインストア先行発売

通常販売：2026年3月5日(木)より全国展開開始

【O SKIN & HAIR】

「肌、髪、心、地球、すべてを守るトータルケアブランド」として2018年に誕生。

「orb（球体、天体、地球）」「organic（植物由来）」「o（酸素記号）」の3つの“O”を由来に、人と自然、動物が美しく共存する持続可能な未来を目指しています。

自然由来成分にこだわり、髪や肌にやさしい全身ケアアイテムを展開しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

O SKIN & HAIR PR事務局

掲載・販売に関するお問合せ：ec@o-skin-hair.com

一般のお客様お問合せ先：https://ojapan.shopselect.net/

【O SKIN & HAIR 公式HP/SNS】

公式オンラインストア：https://www.oskinandhair.com/

Instagram：＠o_skin_hair

LINE official：https://lin.ee/46YuqxJ

LINE ギフト : https://mall.line.me/sb/b8f9a525

【株式会社O】

設立 : 2018年

本社所在地 : 東京都渋谷区神宮６丁目３５－３

事業内容 : 化粧品の企画・販売