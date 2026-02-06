世界のランナーを“走り”と“回復”の両面から支えるCEP（シーイーピー）が東京マラソンEXPO 2026 に出展決定

メディ・ジャパン株式会社

ドイツ発のランニングブランド 「CEP（シーイーピー）」 を展開するメディ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年2月に開催される 「東京マラソンEXPO 2026」 に出展いたします。世界中から集うランナーの“走りの質”と“レース後の回復”を、看護師を含む専門スタッフが多言語（英語・ドイツ語・日本語）でサポートいたします。東京マラソンEXPO 2026 CEPブース限定の特別企画も多数ご用意しています。

CEPオフィシャルHP： https://www.cepjapan.com/

■ 世界中のランナーを専門スタッフが多言語でサポート

ランナーひとりひとりの悩みやレース戦略に合わせて、CEPならではのコンプレッションギアやウエアの選び方、フットウエアの履き方、レース前後のコンディショニングを分かりやすく案内します。多言語で対応できますので、海外から参加するランナーも安心してご来場いただけます。

■ OMNISPEEDが特別価格に！会場でしか手に入らない８０着限定のTシャツも販売

今年世界的に話題となったCEPのランニングシューズ 「OMNISPEED」 を、期間中に限り特別価格で提供。

さらに、東京マラソンEXPO 2026会場でしか手に入らない80着限定デザインTシャツも販売します。

※ ともに無くなり次第終了

■ ご購入でもれなく3in1アームポーチプレゼント

CEP製品をご購入いただいた方全員に、ランニング時に便利な「アームポーチ」をプレゼント。スマートフォンやジェルを収納でき、腕だけでなく付属のストラップとカラビナで肩掛けにしたりベルトやバッグに付けたりもできる優れモノで、レース当日にも活躍します。

※ 無くなり次第終了

【出展概要】

イベント名： 東京マラソンEXPO 2026

会 場： 東京ビッグサイト 南展示棟

開催日： 2026年2月26日（木）～28日（土）

ブース： G-38

メディ・ジャパン株式会社 会社概要

会社名： メディ・ジャパン株式会社

所在地： 〒103-0026東京都中央区日本橋兜町5-1 兜町第一平和ビル６階

代表者： 菅家 寿春

事業内容： 医療機器・スポーツ・ヘルスケア製品の製造・輸入販売

設立： 20１９年８月１５日

URL： https://www.medi-japan.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

e-mail：cep@medi-japan.co.jp

