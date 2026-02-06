幅61ｃｍとスリムサイズながら棚の可動位置8段階でダストボックスも収納可能、大容量で収納力抜群のスライド棚付きレンジラックをジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2026年1月30日から発売

エクスプライス株式会社

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：清水敏光）は、スライド棚付きレンジラック（MRS-CS04）を、2026年1月30日より発売。

＜商品ページ＞

可動棚２枚と棚の可動位置8段階でレイアウト自在

- MRS-CS04：https://maxzen.jp/product/mrs-cs04/

ケトルが置けるスライド棚と大型レンジ対応のワイド収納（約57×37ｃｍ）

お手入れ簡単のメラミン化粧板

スマートかつ頑丈なフレームと、がたつき防止のアジャスター搭載

リビング使いも◎、素材の風合い漂う洗練かつシンプルなデザイン

カラーバリエーション

ナチュラルとブラウンの２色展開です。

サイズ

仕様

MAXZENについて

(http://maxzen.jp/)

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都墨田区江東橋4丁目26番5号 東京トラフィック錦糸町ビル6F

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造