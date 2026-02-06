『OKINAWA COLLECTION 2026』とKAWAII LAB.がコラボレーション！　FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARが沖縄に集結！

沖縄コレクション実行委員会

沖縄コレクション実行委員会は、2026年6月20日（土）沖縄サントリーアリーナにて、沖縄最大級のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』（略称：オキコレ2026）を開催いたします。この度、アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」とのコラボレーションが決定し、本日2月6日（金）18時より各種チケット先行販売を開始いたしました。

■アイドルプロジェクトKAWAII LAB.より、話題の3グループが沖縄に集結！ メンバー総勢24名が『オキコレ2026』のステージを彩る

アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、昨年NHK紅白歌合戦への出演を果たし、先日2月1日にはグループ初となる東京ドーム公演を成功させたFRUITS ZIPPER、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング累計2億回を突破し、昨年は日本レコード大賞で新人賞に輝いたCUTIE STREET、昨年12月にデビューを果たした平均年齢18歳の新アイドルグループMORE STARが、沖縄サントリーアリーナに集結します。

6月20日（土）開催のガールズファッションフェス『OKINAWA COLLECTION 2026』では、CUTIE STREET、MORE STARのライブパフォーマンスが決定。さらに、FRUITS ZIPPERも含む3グループのメンバー総勢24名が、ゲストモデルとしてランウェイに登場いたします。

■6月21日『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』開催決定！

昨年、沖縄では初開催となったKAWAII LAB.主催のライブイベント『KAWAII LAB. SESSION』が、今年も『オキコレ2026』翌日の6月21日（日）、同会場にて開催が決定しました。

FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STAR、それぞれの個性溢れる“KAWAII”パフォーマンスを堪能できる3マンライブは必見です。

■各公演チケット＆特典付きJTBオフィシャルツアー先行販売開始！

本日2月6日（金）18時より、6月20日（土）開催『OKINAWA COLLECTION 2026』のチケット先行2次販売、6月21日（日）開催『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』のKAWAII LAB.ファンクラブ最速先行販売を開始いたしました。さらに、2日間の通しチケットと各種特典付きのJTBオフィシャルツアーの販売も開始いたしました。

『OKINAWA COLLECTION 2026』とは

『OKINAWA COLLECTION 2026』は、2023年の初開催から今回で4回目を迎えるファッション＆カルチャーイベントです。2023年は沖縄の美しい海沿いにある那覇・波の上うみそら公園で開催し、翌年からは規模を拡大し沖縄サントリーアリーナ（旧沖縄アリーナ）にて開催。前回（2025年6月開催）は、総勢130組以上の出演者が約4時間半におよぶステージをお届けし、全国から集まったのべ5,130人の来場者とオンラインでご覧になった数多くの視聴者を沸かせました。

■今回のテーマは「STARLIGHT」

『OKINAWA COLLECTION 2026』のテーマは「STARLIGHT」。これは、2026年5月17日（日）に札幌コンベンションセンターにて開催される『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』との共通テーマとなります。

“多様な個性が共生し、新たな価値を生む都市”という札幌の理想と、沖縄が育んできた“文化が交わり、次の世代への道を拓く力”。それぞれの土地が持つ想いは、単に並び立つものではなく、互いに響き合いながら、新たな未来を照らす光となります。異なる価値観が重なり合うとき、そこには新しい創造が生まれる。だから、ファッションを通じてその可能性を形にしたい。私たちはそんな想いを胸に、多様な輝きが集い、未来へと広がっていく瞬間を描き出します。

そして、今をときめくモデルやアーティスト、そして地元沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちとともに、ファッション＆カルチャーの力、元気と魅力を、沖縄から日本全国へ、さらに世界へとお届けいたします。

『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』公式サイト：https://sapporo-collection.jp

開催概要

『OKINAWA COLLECTION 2026』公演概要

イベントタイトル：OKINAWA COLLECTION 2026

開催日時：2026年6月20日（土）13:00開場（予定） / 14:30開演（予定）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

■チケット2次先行販売

【席種・料金】

SS席 \7,500（税込）

S席 \6,500（税込）

A席 \5,000（税込）

【受付期間】

2026年2月6日（金）18:00～3月15日（日）23:59

【プレイガイド】

ローチケ：https://l-tike.com/okinawacollection/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/okicolle/

イープラス：https://eplus.jp/okinawa-collection/

■出演者（50音順）

【GUEST MODEL】小國舞羽、おさき、葛西杏也菜、さくら、向井怜衣、新井心菜（MORE STAR）、板倉可奈（CUTIE STREET）、梅田みゆ（CUTIE STREET）、遠藤まりん（MORE STAR）、川本笑瑠（CUTIE STREET）、桜庭遥花（CUTIE STREET）、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐野愛花（CUTIE STREET）、笹原なな花（MORE STAR）、鈴木花梨（MORE STAR）、高梨ゆな（MORE STAR）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、中山こはく（MORE STAR）、仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）、早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）、萩田そら（MORE STAR）、古澤里紗（CUTIE STREET）、増田彩乃（CUTIE STREET）、松本かれん（FRUITS ZIPPER）、真中まな（FRUITS ZIPPER）、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、森田あみ（MORE STAR）、山本るしあ（MORE STAR）

【GUEST】古園井寧々、多田梨音、長浜広奈、希空、MINAMI、村谷はるな、米澤りあ、りんか

【ARTIST】CUTIE STREET、MORE STAR

【SHOOTING ACT】しなこ

他、追加出演者随時発表

■公式サイト

https://okinawa-collection.jp/

■公式SNS

X：https://twitter.com/okicolle

Instagram：https://www.instagram.com/okinawa_collection

TikTok：https://www.tiktok.com/@okicolle_official

■ハッシュタグ

#オキコレ #オキコレ26

■主催：沖縄コレクション実行委員会

■企画：アソビシステム株式会社、株式会社エイチジェイ、株式会社DONUTS

■制作：株式会社PIF

『KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026』開催概要

イベントタイトル：KAWAII LAB. SESSION in OKINAWA 2026

開催日時：2026年6月21日（日）14:00開場（予定） / 16:00開演（予定）

会場：沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

出演：FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STAR

■チケット販売

KAWAII LAB.FC最速先行販売

【席種・料金】

SS席 \10,000（税込）

S席 \8,500（税込）

A席 \7,000（税込）

※全席指定 ※6歳以上チケット必要 ※電子チケットのみ

【販売期間】

2026年2月6日（金）18:00～2月23日（月・祝）23:59

JTBオフィシャルツアー1次販売

【販売期間】

2026年2月6日（金）18:00～2月23日（月・祝）23:59

※ツアー内容など詳細は公式サイトをご覧ください。

■公式サイト

https://okinawa-collection.jp/event_26_kawaiilab/

■主催・企画：アソビシステム株式会社

■制作：株式会社PIF、株式会社ニライカ

＜協賛・取材・その他イベントに関するお問い合わせ＞

info@okinawa-collection.jp

沖縄コレクション実行委員会