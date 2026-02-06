【WOWOW】海外大手ショートドラマアプリ「TopShort」と初の国際共同制作。縦型ショートドラマ『君を想う毎日』を2月6日（金）17時より先行配信開始！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOW（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 山本 均、以下「WOWOW」）は、中国を中心にグローバルで展開するショートドラマ配信プラットフォーム「TopShort」と共同で制作した縦型ショートドラマ『君を想う毎日』（全60話）を、2026年2月6日（金）17時より、5社の配信プラットフォーム（ TopShort / GoodShort / ReelShort / POPCORN / テラードラマ ）にて先行配信を開始いたしました。

本作は、WOWOWにとって海外プラットフォームと本格的に取り組む初の縦型ショートドラマ国際共同制作となります。

【WOWOW初となる国際共同制作のショートドラマ】

2026年2月6日（金）より配信開始『君を想う毎日』

WOWOWはこれまで、studio15との共同プロジェクトを通じて、オリジナル作品やコミック原作の実写化など、複数の縦型ショートドラマを制作・配信し、SNS時代における新たな映像表現の可能性を追求してきました。

本作では、「TopShort」が持つ海外のショートドラマならではのストーリー設計や制作手法と、WOWOWがオリジナルドラマ制作で培ってきた演出ノウハウを融合。グローバルなパートナーとの協業を通じて、新たなショートドラマ作品の創出を目指します。

WOWOW初の国際共同制作ショートドラマ『君を想う毎日』

裏切られた花嫁と、正体を隠す若き社長。復讐と契約結婚が交差する“身分隠し×スカッとラブストーリー”で、テンポの良い展開と感情を揺さぶるストーリー設計により、縦型ショートドラマならではの高い没入体験をお届けします。

全60話のロング構成で、嘘と真実、契約と愛の境界線を丁寧に描き出します。

【あらすじ｜契約から始まった結婚が、運命を変えていく】

結婚式当日、新郎と親友の浮気動画を突きつけられた白石紗耶香は、その場で婚約を破棄する。

そして彼女は復讐のため、新郎の叔父であり、足が不自由な男・高坂理人と「契約結婚」を結ぶことを決意する。

理人は足を引きずり、貧しい生活を送る人物――そう信じて疑わなかった紗耶香は、懸命に理人を養おうと奮闘する。

しかし、その裏で、理人には大きな秘密があった。

彼の正体は、日本有数の大手企業「飛鳥グループ」を率いる若き社長。

十年前に起きた謎の火事の真相を追うため、あえて“足が不自由な男”を演じていたのだ。

正体がばれないよう、綱渡りのような契約結婚生活を送る二人。

幾度となく訪れる危機を共に乗り越えるうち、契約から始まった関係は、次第に本物の愛へと変わっていく――。

そんな二人の前に現れたのは、理人が長年探し続けていた命の恩人であり、初恋の女性。

初恋の相手か、契約妻か。

そして、理人が隠し続けてきた“真実”が明らかになるとき、二人はどんな選択をするのか。

正体隠し、運命の恋、そして裏切り。

波乱万丈で“スカッとする”ラブストーリーを、ぜひ最後までお楽しみください。

【メインキャスト】

白石紗耶香を演じた木村葉月木村葉月｜白石紗耶香役

結婚式当日に裏切られた花嫁。

復讐のため契約結婚を選ぶが、次第に本当の愛を知っていく。

代表作：『悪夢ちゃん』『六本木クラス』『相棒season22』『ブラックシンデレラ』ほか

高坂理人を演じた中島健中島健｜高坂理人役

足が不自由な男を演じる飛鳥グループの若き社長。過去の事件の真相を追っている。

代表作：『ぼくは麻理の中』『HiGH＆LOW THE WORST』『CODE-願いの代償-』『爪を破る～一線を越えた、その先には』ほか

下中陸斗 ｜高坂隼人役

依乃王里 ｜高坂遼平役

志田原泰輝｜夏目智也役

森崎りりな｜神楽坂芽衣役

大島璃乃 ｜早坂千鶴役

小浜桃奈 ｜白石雪乃役

加倉幸の助｜高坂義文役

野坂昌司 ｜紗耶香の父

佐々木しほ｜紗耶香の継母

【主演コメント】

木村葉月（白石紗耶香役）木村葉月（白石紗耶香役）

白石紗耶香役を演じました、木村葉月です。

本作は、権力や地位に左右されず、真っ直ぐでひたむきな女性・紗耶香が、正義感あふれる理人とひょんなことから結婚することになり、そこから始まる二人の物語です。

「運命ってあるんだな」「大切な人は巡り巡って戻ってくるんだな」と、観ている方の心が自然と温かくなる作品だと思います。

さまざまな困難を乗り越えながら愛を育んでいく二人の姿を、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

中島健（高坂理人役）中島健（高坂理人役）

高坂理人を演じさせていただきました。

彼は大手グループの代表で、資産は数千億。

家系内で後継者争いを経験し、他人に対しては冷酷非情な一面を持つ男です。

さらに10年前の事故で足が不自由になるなど、

とにかく波瀾万丈な人生を歩んできた人物でもあります。

設定がとても特徴的なので、CEOとしての威厳を保ちつつ、

それ以外の部分でいかに人間味を出せるかを意識して演じました。

撮影を重ねる中で確信しました。このドラマ、面白いです！

ぜひご覧ください。

■ドラマ概要

・タイトル：君を想う毎日（全60話）

・配信開始：2026年2月6日（金）17時～

・配信プラットフォーム：

TopShort、GoodShort、ReelShort、POPCORN、テラードラマ

・出演

木村葉月 / 中島健 / 大島璃乃 / 下中陸斗 / 依乃王里 / 志田原泰輝 / 森崎りりな / 小浜桃奈 / 加倉幸の助 / 野坂昌司 / 佐々木しほ

・スタッフ

原作：TopShort

脚本修正：菊地S子

監督：横山一洋

チーフプロデューサー：

八子知泰（WOWOW）

黄兆良(TopShort)

プロデューサー：

高由紀（WOWOW）

アソシエイトプロデューサー：

西岡広洋（WOWOW）

制作：Nishiki Digital Media(TopShort)

製作著作：株式会社WOWOW

WOWOW会社概要

所在地：〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F

会社URL：https://corporate.wowow.co.jp/

設立：1984年12月25日

代表者：代表取締役 社長執行役員 山本 均

WOWOWは日本初の民間衛星放送局として、1991年4月1日有料放送事業を開始。現在「WOWOWプライム」 「WOWOWライブ」「WOWOWシネマ」の３チャンネルと動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」を通じて、国内外の映画や音楽ライブ、海外ドラマ、世界のトップスポーツ、ステージ、アニメ、そしてオリジナルドラマなどのエンターテインメントを提供しています。