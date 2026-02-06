【SAK University】AI領域の探究学習支援を全国13校* に実施予定 ― 高校生の探究学習支援の取り組みが広がる

株式会社エスアイイー

*2026年2月6日現在

2022年度より全国の高校で必修となった「総合的な探究の時間」をはじめ、高校生が主体的に社会課題に向き合う教育が加速しています。

一方で、テーマ設定から調査・分析・発表までを一貫して行う探究学習は、学校現場だけでは人的・専門的リソースの確保が難しいという課題も浮き彫りになっています。

こうした状況を受け、企業・大学・メディアが連携して探究学習を支援するプロジェクトへの注目が全国的に高まっています。

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は高校の「総合的な探究の時間」を実践的にサポートする取り組みとして、朝日新聞社・博報堂が共同で運営する「探究インターン」に協賛しています。

「探究インターン」特設サイト(https://www.asahi.com/ads/tankyu-intern/course/003/) ※特設サイトからのお申込受付は終了しております。

本プログラムでは、現役エンジニア講師が指導するAIコンパニオン設計コースを提供。

募集開始後、全国の高校から多数の応募が寄せられ、IT・AI分野における実践的な学びへのニーズの高まりがうかがえます。



こうした関心の高まりの背景には、SAK Universityが今後ますます需要が高まる「IT×AI」分野を学べる教育機関であることが挙げられます。

高校生の進路選択としてはもちろん、通い直しを考える大学生や、高度な専門性や豊富な実務経験を持つ社会人が「実務に活かせる学びの場」として選ぶケースも見られます。

このような取り組みを通じてSAK Universityでは、探究学習の企画や授業運営、進路指導に関する相談など、高校現場を多角的に支援しています。

【学校関係者の方へ】

探究学習支援、出張授業、資料提供などに関するご相談は、下記よりお問い合わせください。

学校関係者の方向けお問い合わせフォーム :https://sak.ac/contact/school

【受験をご検討中の方へ】

2026年4月入学の願書を受付中。

本校では、学生一人ひとりの状況や志向に合わせた多彩なエントリー方法をご用意しています。

学習意欲や将来のビジョン、専門分野への適性などを総合的に評価する「総合型選抜」、学生時代の活動実績を重視する「ホリスティック推薦」、事前講座への参加や確認テストの点数により筆記試験が免除される「パスウェイ利用型選考*」など、高校3年生の今の時期からでも出願可能な制度がございます。

*「パスウェイ利用型選考」の詳細はオープンキャンパスにご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

募集要項や出願方法など、詳細は公式HPからご確認いただけます。

また、保護者の方もご一緒にご参加いただけるオンライン入試ガイダンスを毎週開催しております。

一対一での進路説明会も随時実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

高校現場を支える多様な支援プログラム

公式HP :https://sak.ac/学校訪問

進路指導や探究学習のご相談、カリキュラム・入試制度のご説明などを目的に、教職員の皆様のご都合に合わせて高校へ直接伺います。

「まずは情報収集だけ」という段階でも、お気軽にご相談ください。

個別説明会・出張授業

生徒・保護者・教職員の皆様を対象に、学校内や会場で本校の教育内容や入試制度を紹介する説明会を実施しています。

体験型のデモ授業を通じて、探究学習や本校での学びを具体的にイメージしていただけます。

「総合的な探究の時間」や進路学習の一環としても活用いただけます。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

高校生キャンパス体験の様子

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して国際水準の学びを修得できます。

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位