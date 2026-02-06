「島根銀行×SBI損保実額補償がん保険」取り扱い開始のお知らせ

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）は、株式会社島根銀行（本店：島根県松江市、取締役頭取：長岡一彦、以下「島根銀行」）と、2026年2月6日(金)から2026年4月10日(金)までの間、島根銀行の預金口座を保有するお客さまを対象に、「島根銀行×SBI損保実額補償がん保険」※1のご案内を行います。

島根銀行は、「地域社会の発展に貢献し、信頼され、愛される銀行となる」という経営理念のもと、時代の変化を的確にとらえ、常にお客さまの側に立った魅力的なサービスの提供に取り組んでいます。このたび、多様化するお客さまのニーズにお応えするとともに、日々の生活はもちろん、万が一の場合にも安心と安全をお届けできるよう、「島根銀行×SBI損保実額補償がん保険」のご案内を開始いたします。※2

「島根銀行×SBI損保実額補償がん保険」は、“治療をあきらめない”をコンセプトに開発され、公的保険診療に加え、全額自己負担となる先進医療や自由診療まで実額で補償するがん保険です。医学技術の進歩により“がんが治る時代”となる中で、経済的な要因によって治療の選択肢が制限されることなく、最善の治療をお受けいただけるようサポートしてまいります。

SBI損保は、今後とも、地方創生を全体戦略として掲げるSBIグループの一員として、お客さまや地域の課題解決を目指し、島根銀行との連携を深めつつ、両社の強みを生かしながら、よりご満足いただけるような商品・サービスを提供してまいります。

※1 正式名称「がん治療費用総合保険」の団体保険です。島根銀行を団体契約者とすることで、一般加入に比べ割安な保険料でご加入いただけます。

※2 商品に高い関心をお持ちになると思われるお客さま層を対象にご案内を実施いたしますが、ご案内を受け取られていないお客さまでも、島根銀行の預金口座をお持ちであればお申し込みいただくことが可能となっております。なお、18歳から74歳でSBI損保の引受基準を満たす健康状態であるお客さまが対象となります。

◆SBI損保について

SBI損保は総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準のお客さまサービスを提供しています。テクノロジーの力で新たな価値を創造し、SBIグループ各社のシナジーでさらなる飛躍に向けチャレンジし続けます。

【 会社概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/485_1_2ce3759e30af87fa06c56510622b3c5e.jpg?v=202602060651 ]

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場）のもと、SBI損保を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。