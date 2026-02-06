「CAPCOM PUBLISHER SALE」開催中！ ニンテンドーeショップにセールラインアップを追加してアップデート！
現在、各デジタルストアで「CAPCOM PUBLISHER SALE」を開催中！
ニンテンドーeショップでは、Nintendo Switch(TM) 2 版『バイオハザード レクイエム』『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』やNintendo Switch版『流星のロックマン パーフェクトコレクション』ら最新作の発売を控える「バイオハザード」「モンスターハンターストーリーズ」「ロックマン」シリーズをはじめ、悪魔と人間のハーフである主人公ダンテのスタイリッシュアクションが爽快な「デビル メイ クライ」シリーズのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格でセール中！
最新作の発売前に、各シリーズの名作ラインアップから未体験のゲームをお得に手に入れるチャンス！
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでチェック！
CAPCOM PUBLISHER SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/)
https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/
・商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
・追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
・セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
・セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■ニンテンドーeショップ
2026年2月19日（木）23:59まで
【CAPCOM PUBLISHER SALE -BIOHAZARD-】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
Nintendo Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：4,990円（税込）
セール価格【60%OFF!!】：1,990円（税込）
Nintendo Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）
Nintendo Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）
Nintendo Switch『BIOHAZARD 7 resident evil CLOUD』（ゲーム本編）※
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【62%OFF!!】：1,490円（税込）
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。
※クラウドゲームは常時安定したネットワーク環境（推奨環境：Wi-Fi 802.11ac 5GHzもしくは有線LANアダプター）が必要となります。購入前に無料体験版での動作性の確認をお願いします。
Nintendo Switch『バイオハザード0 HDリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード HDリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード4』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード5』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード6』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『バイオハザード リベレーションズ2』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
■ニンテンドーeショップ
2026年2月26日（木）23:59まで
【CAPCOM PUBLISHER SALE】
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2
Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【63%OFF!!】：1,476円（税込）
Nintendo Switch『モンスターハンター ストーリーズ』（ゲーム本編）
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）
Nintendo Switch『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,976円（税込）
（収録内容）
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,046円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション 2』（ゲーム本編）
通常価格：3,046円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,362円（税込）
セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』（ゲーム本編）
通常価格：3,362円（税込）
セール価格【70%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【75%OFF!!】：997円（税込）
Nintendo Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5,082円（税込）
セール価格【80%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 3 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『デビル メイ クライ 2』（ゲーム本編）
通常価格：2,027円（税込）
セール価格【51%OFF!!】：990円（税込）
Nintendo Switch『デビル メイ クライ』（ゲーム本編）
通常価格：2,027円（税込）
セール価格【51%OFF!!】：990円（税込）
現在実施中セールの詳しい内容は「CAPCOM PUBLISHER SALE」特設ページでご確認ください。
https://www.capcom-games.com/sale/sale12-uqi5b/ja-jp/
(C)CAPCOM
本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。