初任給引き上げおよび給与水準の改定に関するお知らせ

荏原実業株式会社

荏原実業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社⾧執行役員兼COO 石井孝）は、

2026年1月1日付で給与水準の改定を実施し、併せて初任給の引き上げを決定いたしましたので

お知らせいたします。

日本国内における足元の経済環境は物価の上昇基調が鮮明になり、家計を支える賃金の上昇を

求める機運が高まっています。また、社会全体の働き手が減少する中で、将来の中⾧期的成⾧を

支える人材の確保は急務といえる状況です。

当社は中期経営計画「EJ2027」において、「人的資本の最大化」を当社のサステナビリティ戦

略の重要な柱として定義しております。この戦略に基づき、従業員がより安心して働ける環境を

整備し、人材の獲得と定着を促進することを目的として今回の改定を行いました。

当社は、雇用条件の改善だけでなく、教育制度の整備や”働き方”の見直し、人事制度の合理化

等を通じて、従業員一人ひとりが高いパフォーマンスを発揮できる環境づくりに取り組んでまい

ります。

１．新卒初任給の引き上げ（実施時期：2026年4月）[表: https://prtimes.jp/data/corp/103026/table/17_1_92f5af224696ed7ca06e133c09113104.jpg?v=202602060651 ]

２．給与水準の改定の概要

対象者 ： 正社員（執行役員を除く）

対象者の平均昇給額 ： 月額 37,420円

対象者の平均昇給率 ： 10.4%

荏原実業株式会社の概要

本社：東京都中央区銀座七丁目14番1号

代表者：石井 孝

TEL：03-5565-2881

URL：https://www.ejk.co.jp

事業内容：環境関連機器の製造販売および上下水道施設等のエンジニアリングサービス

コーポレートロゴ