キャンピングカーで巡るスキー旅が訪日客に人気 「JAPAN C.R.C.」インバウンド冬季売上が前年比220％

国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.） https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、2025年度冬季（2025年12月～2026年1月）のインバウンド客によるレンタル売上実績が前年比220%を達成したことを報告します。



≪外国語キャンピングカーレンタルサイト≫：https://japan-crc.com/en/

JAPAN C.R.C.では、多言語オペレーションの強化など、インバウンドのお客様に対する受け入れ体制の拡充を進めてまいりました。

こうした基盤に加え、日本の良質な雪を求めるスキー・スノーボード愛好家からの需要の高まりを受け、今回の売上を達成しました。

今シーズンの冬季実績について、12月は前年比251.5％という好調な滑り出しとなり、予約のボリュームが増える1月においても前年比188.7％と昨年を上回って着地しました。

現在も2月以降の予約問い合わせが殺到しており、2026年3月末にかけても昨年以上の実績に推移していく見込みです。

■インバウンド客 国別の増加率 アメリカが2.3倍

アメリカ、カナダ、オーストラリア等の欧米・英語圏を中心に予約が大幅増加しました。

アメリカは前年比233.3％、カナダは228.6％と、高い伸び率を記録しています。

■インバウンド客のスキー利用における傾向

自社調査によると、キャンピングカーを利用してスキー・スノーボードを楽しむインバウンド客には、以下のような特徴が見られます。

・レンタル期間：5日～10日以上の滞在が中心

アジア圏のお客様は5～7泊程度、欧米圏のお客様は10日以上の長期滞在になる傾向があります。なかには、良質な雪を求めて複数エリアのスキー場を巡り、30日間以上にわたって利用されるケースも見られます。

・利用人数：2～3名の少人数グループ

カップルや友人同士など、フットワークの軽い少人数での利用が中心です。

・利用層：スキー・スノーボード上級者

良質な雪を求めて自らゲレンデを巡る、アクティブな上級者層に多く選ばれています。

■冬季のインバウンド利用増を実現した３つのアプローチ

JAPAN C.R.C.では、インバウンドのお客様の受け入れ体制を拡大・強化を進めてきました。

・外国語オペレーションの強化

JAPAN C.R.C.では、専属スタッフによる外国語でのオペレーションを強化し、来日前からの手厚いサポートに注力しています。今後も外国語対応スタッフの人員追加等、さらなるインバウンド顧客向けのサービス向上を続けてまいります。

・SNSで「自由に旅するスタイル」が人気に

SNSを活用したキャンピングカー旅の魅力発信により、「宿に縛られず、自由に日本を旅する」スタイルが注目を集めました。

・スキー愛好家に向けた「キャンピングカー×スキープラン」

冬季ならではの需要に応えるべく、星野リゾートと連携した「キャンピングカー×スキー」セットプランを企画。その結果、日本の良質なパウダースノーを求める欧米圏のスキー・スノーボード愛好家からの予約が急増しました。

■スキー需要に応える、星野リゾートとの２つの共同企画

１.「北海道パウダーベルトをめぐるキャンピングカープラン」（北海道）

本プランは「トマムスキー場」「富良野スキー場」「カムイスキーリンクス」の共通リフト券とキャンピングカーレンタル、星野リゾート施設利用をセットにしたプランです。

朝食や無料WAXサービスなどを活用しながら、天候や雪質に合わせて滑走エリアを自由に選べる、スキーヤー・スノーボーダー向けの新しい旅の形を提案しています。

詳細はこちら

https://japan-crc.com/hoshino-hpb-campingcar/jp/

２.「起きたらゲレンデ ネコマ マウンテン」（福島）

本プランは「朝一番のパウダースノーを滑りたい」「宿泊費を抑えつつ快適なスキー体験がしたい」というニーズに応えるもので、ゲレンデまで徒歩10秒という最高の立地で、快適なキャンピングカーライフと上質なスノーリゾート体験を手軽にお楽しみいただけます。

詳細はこちら

https://japan-crc.com/hoshino_campingcar/

これらの共同企画は、自由度の高い移動と上質なスノーリゾート体験が高く評価されており、冬季の主力サービスとしてお客様からも高い満足度をいただいております。

【キャンピングカー株式会社概要】

代表者： 代表取締役社長：頼定 誠

所在地： 東京都渋谷区渋谷3丁目11－11 ＩＶＹイーストビル6階

設立： 2009年10月30日

社員数： 24人（2025年8月現在、契約社員含む）

資本金： 1000万円

事業内容：キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR 他

URL： https://camping-car.co.jp/

■運営サイトURL

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」https://japan-crc.com/

「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」https://japan-crc.com/en/

「キャンピングカー比較ナビ」https://cchikaku.com/

防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」https://outdoor119.net/

Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/

みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！] https://mintoku.ne.jp/

【ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（Japan C.R.C.）サービス概要】

「Japan C.R.C.」は、東京キャンピングカーレンタルセンターをはじめ、北海道から沖縄まで約30エリアでフランチャイズ展開をする日本最大級のキャンピングカーレンタルサービスです。

■現在展開中のエリア

新千歳、札幌、青森、岩手盛岡、仙台、福島郡山、群馬館林、埼玉、成田、厚木、木更津、千葉、東京八王子、金沢、福井、山梨富士河口湖、静岡空港、名古屋、大阪、兵庫尼崎、京都、香川、岡山、広島、沖縄

はじめての方でも手軽にキャンピングカーの魅力を体験でき、行き先、用途、ご利用人数に合わせ、お好みの車種をお選びいただけます。（JAPAN C.R.C.予約サイト：https://japan-crc.com/）

＜フランチャイズ募集中／法人様の新規事業に！＞

■フランチャイズ募集説明会は随時開催中

JAPAN C.R.C.フランチャイズ募集ページhttps://japan-crc.com/fc/

また、弊社ではご来社頂ける方には対面での説明会も行っておりますので以下フランチャイズ担当までお問い合わせください。

※尚、フランチャイズ開設には審査がございます

【キャンピングカー株式会社】

フランチャイズ担当 関口 義人（セキグチ ヨシヒト） TEL:03-5577-6245